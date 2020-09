Mostaganem : Arrestation d’un organisateur d'émigration clandestine

La brigade de lutte contre la cybercriminalité relevant de la Police judiciaire de Mostaganem a arrêté un organisateur d’émigration clandestine par mer à travers les réseaux sociaux, a-t-on appris hier auprès de la Sûreté de wilaya.

L'affaire remonte au mois d’août dernier lorsque la brigade de lutte contre la cybercriminalité relevant de la Police judiciaire de la Sûreté de wilaya a capté un message d’un compte facebook avec pseudonyme d'un individu qui active au sein d’un groupe virtuel de trafic de migrants pour atteindre d'éventuels candidats pour des traversées clandestines à partir des côtes de la wilaya de Mostaganem, a-t-on indiqué. Les enquêtes diligentées par les experts dans le domaine électronique ont permis de lever le voile sur l’identité réelle du détenteur du compte et du numéro de son téléphone, a-t-on fait savoir. Après avoir avisé le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem, il a été procédé à l’arrestation de l’accusé (19 ans) qui, dans sa confrontation, a reconnu les faits qui lui sont reprochés avec preuves des éléments constitutifs.

Les agents de police ont découvert, lors de l’opération d’inspection électronique du téléphone mobile personnel du mis en cause, des photos d’embarcations de plaisance et de moteurs dans l’une des applications, selon la même source.

Pour le chef d’inculpation de tentative de sortie du territoire national par l’usage des technologies de l’information et de la communication, un dossier judiciaire a été établi à l’encontre du mis en cause. Présenté devant la justice, il a écopé d'une peine d’une année de prison ferme avec une amende estimée à 100.000 DA, a-t-on indiqué.