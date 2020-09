Khenchela : Arrestation d’un étudiant ayant fait fuité des sujets du bac

La brigade de lutte contre le la cybercriminalité de la sûreté de la wilaya de Khenchela a arrêté un individu pour des faits liés à la fuite des sujets de l’examen du baccalauréat (Session 2020) sur les réseaux sociaux, a-t-on appris hier de la cellule de communication de ce corps de sécurité.

Après avoir constaté la diffusion sur un réseau social du sujet de langue arabe et son corrigé (filière lettres et langues étrangères), la brigade de lutte contre le la cybercriminalité a déclenché une enquête ayant permis d’identifier un étudiant comme l’auteur des faits, selon la même source qui a indiqué que le mis en cause a été arrêté à son domicile avant d’être transféré au siège de la police pour les besoins de l’enquête.

Un dossier pénal a été établi à l’encontre de l’accusé avant qu’il ne soit présenté devant le procureur de la République près le tribunal d’Ouled Rechache pour «diffusion et fuite de sujets de l’examen du baccalauréat en utilisant un réseau social à distance».

Biskra : Une personne arrêtée pour des faits liés à la fuite des sujets du BEM



Les services de la sûreté de la wilaya de Biskra ont procédé à l’arrestation d’un individu ayant fait fuité des sujets de l’examen du Brevet d’enseignement moyen (BEM) sur les réseaux sociaux, a-t-on appris, hier, du chargé de communication de ce corps de sécurité.

L’opération menée par la brigade de lutte contre le la cybercriminalité de la sûreté de la wilaya de Biskra fait suite à la diffusion sur un réseau social, du sujet de l’examen du BEM session (2020).

Les investigations menées par cette brigade ont permis d’identifier l’auteur de ces faits, un étudiant universitaire âgé de 21 ans, selon la même source.

Les services spécialisés s’emploient actuellement à établir un dossier pénal à l’encontre de l’accusé en vue de sa comparution devant la justice, a-t-on encore signalé.