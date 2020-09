Bordj Bou-Arréridj : Une caravane pour employer les jeunes des zones d’ombre

Les habitants des zones d’ombre ne souffrent pas seulement du manque de développement local, avec le mauvais état des routes, l’absence de structures de services, comme les salles de soins ou encore la précarité de leurs habitations. Ils se plaignent souvent aussi de la rareté des emplois.

Cette situation qui augmente leur détresse touche plus particulièrement les jeunes,

qui sont frappés par le chômage plus que dans d’autres régions, à cause justement de l’indisponibilité dans leurs villages d’institutions ou d’entreprises pouvant leur offrir des postes de travail.

Ils sont condamnés à partir pour espérer trouver du travail, vidant ainsi leurs localités des énergies nécessaires pour les développer. Mais ceux qui restent ne trouvent aucun cadre pour catalyser cette énergie.

Seule l’oisiveté les attend. Cette oisiveté est d’autant plus criante qu’ils ne disposent d’aucun espace de divertissement.

Certains cherchent à s’occuper comme ils peuvent alors que d’autres versent carrément dans la délinquance.

Pour sauver cette jeunesse, les pouvoirs publics, qui ont lancé des projets pour des espaces de rayonnement aux habitants des zones d’ombre par la réalisation de terrains de proximité et même des centres culturels, se sont penchés sur la question de l’emploi pour lui offrir des perspectives réelles.

Dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj, une caravane de sensibilisation a été dépêchée par la direction locale de l’ANSEJ dans ces zones. Cette caravane qui a été lancée hier a rencontré pour sa première halte les jeunes de la localité d’Ain Soltane, dans la commune de Medjana au nord de la wilaya.

L’initiative de l’agence vise l’explication de la nouvelle stratégie nationale en matière de création de micro-entreprises et le rapprochement du dispositif prévu à cet effet pour les jeunes des localités éloignées, a déclaré M. Hachemi Benzaoui, directeur de l’ANSEJ au niveau de la wilaya de Bordj Bou Arréridj.

Les représentants de l’agence ont encouragé les jeunes du village à lancer des projets qui peuvent leur permettre de sortir de la précarité dans laquelle ils vivent, a ajouté notre interlocuteur.

Ils les ont informés de la décision qui a été prise pour lever le gel des projets liés aux activités comme l’agriculture et les services. Ils ont expliqué que pour le transport qui est toujours bloqué, l’autorisation est soumise à une dérogation qui dépend de la région desservie, a-t-il dit.

Autant dire que les dans zones d’ombre qui sont dédaignées par les transporteurs, le dégel est possible.

Ils les ont tenus au fait de toutes les conventions signées avec les différents partenaires, comme celle qui a été paraphée avec l’ADE pour offrir un plan de charge aux micro-entreprises créées par les jeunes, a précisé le directeur de l’ANSEJ au niveau de la wilaya de Bordj Bou Arréridj.

Il faut noter que la création de ce genre d’entreprise n’est pas seulement bénéfique pour les membres de cette catégorie qui peuvent sortir ainsi du chômage.

Elle offre la possibilité également de prendre en charge les besoins de la population dans les différents domaines traités par ces micro-entreprises.

Les jeunes qui bénéficient de l’aide de l’Etat pour lancer ces dernières auront l’occasion de participer au développement de leur région tout en créant leurs propres emplois.

Rappelons que la wilaya de Bordj Bou Arréridj compte 437 zones d’ombre. 828 projets ont été lancés par les autorités de la wilaya pour satisfaire les besoins de ses habitants dans les différents aspects de la vie.

