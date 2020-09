Numérisation : Rezig et le DG de Huawei-Algérie examinent les voies de coopération

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a reçu, mardi à Alger, en compagnie du ministre délégué, chargé du Commerce extérieur, Aissa Bekkai, le DG de la compagnie chinoise des télécommunications Huawei-Algérie, Alex Daï, avec lequel il a examiné les voies et moyens de développement des technologies d'information et la numérisation du secteur du Commerce. Après avoir écouté les interventions des participants, M. Rezig a appelé les représentants de Huawei-Algérie à «s'intéresser davantage au marché algérien et à y investir, étant un marché prometteur avec d'importants potentiels, notamment après l'entrée en exploitation effective de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF)», indique un communiqué du ministère.

Le ministre a indiqué que «l'Algérie a besoin des technologies de pointe pour régir son commerce extérieur», ajoutant que «le géant chinois Huawei dispose de ces atouts».

Pour sa part, l’opérateur chinois a exposé son expérience dans la numérisation du secteur du Commerce en Chine.

Au terme de la rencontre, le ministre a révélé que son département «est en passe de lancer des opérations d'envergure pour la numérisation du secteur de Commerce», soulignant «la possibilité de tirer profit de l'expérience chinoise, à travers l'accompagnement que pourrait assurer l'opérateur chinois», a conclu le communiqué.