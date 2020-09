Micro-entreprises : Reconsidérer la législation fiscale et bancaire

Les effets économiques des avantages fiscaux en matière d’encouragement des initiatives d’entrepreneuriat des jeunes, notamment dans le cadre du microcrédit, sont évidents. Aussi, la nouvelle politique mise en place par les pouvoirs publics vise à promouvoir les petits projets créateurs d’emploi et de valeur ajoutée pour l’économie.

En effet, les concessions fiscales ont des impacts positifs sur l'environnement économique, en termes d'expansion des investissements, de réduction du chômage et de diversification des produits des biens et services dans les activités économiques. Une analyse de Fathi Mouloud, Maître de conférences, à l’Institut des sciences économiques, commerciales et de gestion (Aflou), qui aborde le cas de l'Agence nationale de gestion du microcrédit (Angem), souligne, à ce titre, le rôle important des petites et moyennes entreprises, mais aussi des TPE (toutes petites entreprises) dans le développement, d’où l'intérêt croissant pour cette catégorie d’entreprises. «L'Algérie, à l’instar d’autres pays, a adopté un ensemble de politiques et de mesures qui encouragent les investissements dans le secteur des PME, et de la micro-entreprise, dont les incitations et avantages fiscaux. Des mesures et dispositifs pour encourager les initiatives des jeunes, économiquement défavorisés et vulnérables, dans le but de les intégrer dans le monde du travail», relève l’analyse.

Dans ce contexte, l’auteur de cette étude met l’accent sur le rôle des avantages fiscaux dans le développement et la mise à niveau de l’environnement économique pour les petites entreprises et les effets de la relance budgétaire sur les entreprises créées dans le cadre du dispositif de l'ANGEM. Il met en évidence ainsi «le grand rôle que les avantages fiscaux confèrent à la réalisation d'objectifs économiques et sociaux en matière de consolidation du tissu économique, d’augmentation de la productivité, notamment en ce qui concerne les produits et biens en dehors du secteur des hydrocarbures, de diversification économique, d’intégration des groupes non rémunérés dans le monde du travail et la réduction du chômage, renforçant ainsi le rôle des petites entreprises dans le développement de l'économie nationale». Il s’agira, par conséquent, de «poursuivre les efforts du gouvernement en matière de promotion du secteur des petites et moyennes entreprises en tant que moteur de développement de l’économie nationale, à la lumière des enseignements tirés de la crise pétrolière, de reconsidérer la législation et les lois financières, fiscales et bancaires afin de soutenir davantage les toutes petites entreprises et les jeunes porteurs de microprojets, et surtout stimuler la culture entrepreneuriale chez cette catégorie sociale».

L’analyse préconise, en somme, de lever «les restrictions ou obstacles qui découragent la concrétisation de leurs idées».

L’auteur de l’étude souligne, en guise de conclusion, la nécessité, pour les pouvoirs publics, d’accorder «plus d'attention à ce type de projets en termes d’accompagnement, d’aides matérielles et de ressources humaines, pour consolider leurs capacités et accroître l'efficacité de leur rôle économique, en ce qui concerne la création d’emplois».

D. Akila