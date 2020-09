Lutte contre les fléaux financiers : Tous les moyens seront mis à disposition du dispositif

Lors de la cérémonie d'installation des nouveaux membres de la CTRF, le ministre a fait savoir que «l'Algérie ira toujours de l'avant s'agissant de renforcer son dispositif légal ou réglementaire, ainsi qu'en termes de mise à disposition des moyens idoines à la CTRF». Il a ainsi souligné que l'objectif de son département ministériel est de s'arrimer aux standards internationaux permettant à l'Algérie de se maintenir de façon pérenne en haut des classifications internationales en termes de lutte contre les différents fléaux financiers.

«Parmi ses missions, la CTRF réalise des évaluations et des rapports réguliers sur le niveau de mise en œuvre des réformes nécessaires en termes de lutte contre les infractions à la législation financière, dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance», a souligné M. Benabderrahmane. Selon lui, le rôle de la CTRF intègre également l'information financière, notamment au niveau du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, «qui deviennent des crimes complexes du fait de l'avancement technologique et les technologies de l'information et de la communication, ainsi que la mondialisation qui a contribué au développement des bandes criminelles transfrontalières».

Par ailleurs, M. Benabderrahmane a rappelé que «l'Algérie est l'un des rares pays à réunir l'ensemble des dispositifs», ajoutant que «les systèmes bancaire et financier nationaux sont parfaitement adaptés à la lutte contre le blanchiment de capitaux, quelle que soit sa forme». «L'Algérie a été l'initiatrice de la criminalisation de certains types de courants de malversation qui proviennent du terrorisme et des activités similaires. L'Algérie n'a jamais baissé les bras, dans le cadre de la lutte contre ce fléau», a-t-il insisté. Présent à cette cérémonie, le président de la CTRF, Sid Ahmed Saidi, a fait savoir que plusieurs défis attendent les nouveaux membres de cet organe qui reçoit plus de 1.700 déclarations de soupçon par an.

Au niveau national, il s'agit, selon M. Saidi, de travailler à la modernisation des capacités de la CTRF «et du lancement du grand chantier de la télédéclaration et de l'adaptation de la réglementation en conséquence». Au niveau international, il s'agit, pour la CTRF, de permettre à l'Algérie, en 2022, «d'être au rendez-vous de l'évaluation dont fera l'objet le pays concernant l'efficacité de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, contre le financement du terrorisme et contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive».

Dans ce cadre, le même responsable a estimé nécessaire que les capacités humaines et techniques de la CTRF soient développées. Pour rappel, l'Algérie fera l'objet, en 2022, d'une évaluation de sa politique nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par le Groupe d'action financière (GAFI) et par le Groupe d'action financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (GAFIMOAN). En 2009, l'évaluation avait conclu à la conformité de la politique de l'Algérie aux normes internationales, aux conventions internationales et aux recommandations du GAFI, ainsi qu'aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU.

En 2013, la CTRF a adhéré au groupe EGMONT qui regroupe les Cellules de Renseignement financier de 138 pays afin de favoriser un meilleur échange de renseignements financiers. À noter que cette cérémonie a également vu la présence de la directrice générale des impôts, Amel Abdellatif, du directeur général du Trésor, Fayçal Tadinit, du directeur général des Douanes, Noureddine Khaldi, et du secrétaire général du ministère des Finances, Brahim Djamel Kessali.