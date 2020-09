Redha Tir : Importance de l’aspect humain dans l’élaboration des politiques générales

Le président du Conseil national économique et social (Cnes), Rheda Tir, a affirmé, mardi à Tipasa, l’impératif de conférer davantage d’intérêt à l’aspect humain dans l’éboration et la mise en oeuvre des politiques publiques, et partant lutter contre les aspects négatifs dans le comportement des individus.

«L’aspect humain est doté d’un rôle essentiel dans l’élaboration des politiques publiques, à travers la présentation au Gouvernement de propositions et recommandations relatives au comportement du citoyen, et son implication dans les décisions et initiatives prises dans différents domaines», a indiqué M. Tir, à l’ouverture d’une conférence sur la «prévention sanitaire», organisée par le Cnes à l’Ecole supérieure de management de Koléa. M. Tir a estimé, à ce propos, que l'«échec» des politiques publiques dans le passé est dû à «la prise des décisions de façon bureaucratique et technique, ne prenant pas compte de l’aspect social et humain». Ce qui, selon lui, a eu pour résultat «de pousser les membres de la société (en dépit de leur différence de pensée et de mode de vie) à adopter des comportements négatifs». D’où l’utilité de la création, par le Cnes, d’un groupe de réflexion dit de l’approche comportementale (une science apparue depuis 2010 en Grande-Bretagne). Le groupe, formé d’experts et de spécialistes de haut niveau, s’attèle à l’analyse du comportement des Algériens, pour présenter au Gouvernement des recommandations susceptibles d’apporter une cohésion avec les objectifs fixés pour chaque décision, a expliqué le même responsable.

Selon M. Tir, ce groupe de réflexion a programmé à l’examen une trentaine de thèmes en relation avec différents aspects de vie du citoyen algérien, dont la santé, le logement et les ressources en eau. «Un énorme travail reste à faire, mais il existe une possibilité de consacrer davantage d’efforts pour appliquer les visions comportementales, en vue d’aider à la conception de politiques générales et leur application de façon efficiente», a-t-il souligné.