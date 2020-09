Réouverture des crèches : L’utilisation de 50% des capacités fait défaut

Les crèches ont ouvert leurs portes au début du mois en cours, suite à la décision de déconfinement et de reprise des activités sociales, prise par le gouvernement. Mais cette réouverture ne semble pas satisfaire tous les parents, surtout ceux qui travaillent, car elles ne sont autorisées à n’utiliser que 50% de leurs capacités d'accueil. Cette situation pose problème pour les responsables des crèches en termes d'identification des familles prioritaires, mais aussi pour les parents qui n'auront pas la chance d'avoir une place pour leurs enfants.

Ces établissements ne doivent accueillir que la moitié du nombre d’enfants qu'ils avaient l'habitude d’inscrire. À titre d'exemple, une crèche qui avait l'habitude de garder 50 enfants, n’en accueillera que 25, tout en appliquant des mesures sanitaires strictes. Mais ni le personnel et les gestionnaires de crèches, ni les parents ne sont rassurés car le grand flou demeure.

Amina est maman d’une petite fille d’un an. Son conjoint est enseignant et fait partie du personnel prioritaire qui a pu décrocher une place pour leur fille. Le bébé est allé six mois en crèche de septembre 2019 à mars 2020. Ce qui inquiète la jeune maman, ce n’est pas vraiment le coronavirus mais la réadaptation de sa fille. «Ma crainte c’est le retour à la crèche. Ma fille a passé cinq mois collée à nous à la maison. Comment va se passer le retour, sera-t-elle accueillie par du personnel portant un masque ? Est ce qu'elle pourra s'adapter à cette situation ? Quelle sera sa réaction ?», se demande-t-elle, en souhaitant toutefois que les choses se déroulent bien pour sa fille et pour elle aussi. «J’espère que ma fille ne sera pas traumatisée et que ça va bien se passer. Je sais déjà que ça va être compliqué. On ne sera pas tranquilles, mais on est obligés. Je n'ai pas une personne de confiance à qui je peux confier ma fille», confie-t-elle.



Des parents font appel à la famille et aux amis



Cette situation cause un réel problème à certains parents qui n'ont pas eu la chance d'avoir une place pour leurs enfants. Ils se trouvent vraiment dans « l'embarras» et ne savent vraiment pas sur quel pied danser !

Certains trouvent de l'aide chez des membres de leur famille ou des amis, tandis que d'autres sont obligés de prendre des congés sans solde ou de trouver des alliés parmi les collègues de travail.... Pour ces parents c'est une situation qui n'était pas prévisible, d’autant que le confinement a été une surprise pour tout le monde.

Parmi ces personnes, Mohamed, informaticien, veuf et père de deux enfants dont l’un de 8 ans est scolarisé et l'autre âgé de 4 ans va à la crèche. Pour son malheur, celle où il avait l'habitude d’inscrire son fils, dans son ancien quartier à Hussein Dey, a fermé ses portes pour travaux et celle près de son travail affiche complet. «On m'a dit que des parents ont réservé des places pour leurs enfants début août. Vraiment je n'ai rien compris ! Je suis face à un grand problème. Les écoles n'ont pas encore ouvert leurs portes, les crèches affichent complet... si je ne trouve pas où mettre mes enfants je serai dans l'obligation de prendre un congé sans solde jusqu'à l'ouverture des classes», explique-t-il, en lançant un appel aux responsables pour trouver une solution à cette situation.

Une autre maman trouve refuge chez sa famille et des amis pour la garde de son enfant. «Nous avons fait appel à la famille, aux amis pour voir s'ils pouvaient garder nos deux enfants. Ma belle-mère travaille. Ma mère est malade et mes grands-parents ont 80 ans, donc ils ne peuvent pas», explique Dalila, comptable dans une entreprise privée, ajoutant :«Ma tante et une amie s'en occupent», affichant son inquiétude au cas où la pandémie perdure. «Si encore nous étions sûrs que c'est juste une période déterminée, mais le problème risque de durer longtemps. Ce ne sera pas tenable. C’est à peine la reprise et déjà il y a des soucis. On ne sait pas vraiment quoi faire», indique-t-elle.



Changement dans l’organisation des crèches



C’est aussi le flou dans les crèches. Mme Rabhi dirige un établissement à Ben Omar, Kouba. Elle prépare la «rentrée». Elle a déjà envoyé une feuille de route aux familles des enfants qu’elle accueille pour connaître leurs souhaits de garde. Les enfants du personnel médical et enseignant seront accueillis en priorité. «Des parents sont contents de revenir travailler, d’autres posent des questions sur la sécurité sanitaire. Par exemple, un parent m’a demandé ce que nous ferons si son enfant met le jouet d’un autre dans sa bouche ?», note-telle. La directrice a prévu qu’une salariée passe quasiment sa journée à tout nettoyer. Mme Rabhi reste confiante : «Les enfants vont sortir après plus de quatre mois de confinement C’est sûr, ça va être compliqué mais on va apprendre tous ensemble.»

«Chaque enfant va réagir différemment mais les enfants ont une forte capacité d’adaptation», estime Salima, éducatrice de jeunes enfants. Elle sent «une appréhension, une forte inquiétude des professionnels». Le collectif demande un taux d’encadrement d’un adulte pour trois enfants qui ne marchent pas (un pour cinq actuellement) et d’un adulte pour cinq enfants qui marchent (un sur huit actuellement).



Sécurité et qualité



Par ailleurs, cette réouverture des crèches, après plus de cinq mois d'arrêt, pose de nombreuses questions autant en terme de sécurité sanitaire qu’en matière de qualité de service.

Mme Rabhi explique que les mesures prises sont «strictes et répondent aux exigences des autorités mais aussi des parents». Elle cite l'exemple de l'aménagement des locaux qui favorise la distanciation physique, l'hygiène des locaux et du matériel des lieux d'accueil. «La vigilance doit rester élevée» dira-t-elle, précisant qu'elle explique aux parents la nécessité de désinfecter les affaires de leurs enfants afin de limiter la transmission du virus. La soumission du personnel au dépistage figure aussi au programme, autant que le port des bavettes et l'utilisation du gel désinfectant... Par contre, elle ne cache pas le fait que les gestes barrières sont «très compliqués» à apprendre aux enfants surtout au moment de la récréation.

Kafia Aït Allouache