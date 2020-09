Grand angle : Le glas a sonné

Le président américain Donald Trump n’aura rien épargné aux Palestiniens. A quelques semaines de la fin de son mandat, il a obtenu de deux pays arabes la signature d’accords de normalisation de leurs relations avec Israël, concrétisant ainsi son agenda favorable à Israël pour des raisons électoralistes. Mais si la position de l’administration Trump n’est pas pour surprendre les Palestiniens, tant le 45e Président n’a jamais caché son hostilité à leur égard, il reste que pour eux, cette signature est autre coup de poignard porté dans leur dos par leurs «frères» arabes. Selon le Premier ministre palestinien Mohammad Shtayyeh, c’est «un jour sombre» dans l’histoire du monde arabe. Pourtant, les Palestiniens ne devraient pas être surpris par la décision de ces deux pays, tant il est vrai que cela fait des années que la centralité de la cause palestinienne est remise en cause par le monde arabe. En fait, ces accords de normalisation ne font que confirmer la fin d’une doctrine. Car si en 2002, les pays arabes avaient décidé que la résolution du conflit israélo-palestinien et la fin de l’occupation des territoires palestiniens étaient des conditions sine qua non pour la normalisation des relations avec Israël, force est de souligner qu’en réalité, certains pays arabes ont toujours fait peu de cas de cette doctrine. Du reste, cela fait longtemps que les Palestiniens ont été sacrifiés sur l’autel de la realpolitik, et ce même si, faut-il le souligner, ces derniers ont favorisé l’abandon de leur cause avec leurs divisions et luttes intestines. C’est dire que si les Palestiniens sont en droit aujourd’hui d’être en colère et de se sentir trahis par leurs frères, il reste aussi qu’ils sont en partie responsables de cette situation. Toutefois, ces accords signent avant tout l’échec de la Ligue arabe et confirment son incapacité à prendre à bras-le- corps les questions qui relèvent en premier lieu de son ressort. L’incapacité de l’Autorité palestinienne à convaincre l’organisation panarabe de condamner clairement cette action en raison du refus opposé par certains Etats en témoigne. Ce qui a fait dire au Premier ministre palestinien que la Ligue arabe est un «symbole de l’inaction». Pourtant, et quand bien même les Palestiniens sont les principaux perdants de ces accords, il faut toutefois souligner qu’ils ne seront pas les seuls à en payer le prix. Et pour cause, ils éloignent toute perspective d’une paix durable au Proche-Orient, et sonnent le glas des négociations entre Palestiniens et Israéliens et de la solution à deux Etats défendue par la communauté internationale.

Nadia K.