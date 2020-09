Mali : La Cédéao exhorte la junte à mettre en place et sans délai un gouvernement de transition

La junte militaire au Mali doit remettre immédiatement le pouvoir à un gouvernement de transition dirigé par un civil, a exigé mardi le président de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (Cédéao).

La Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) exige immédiatement un gouvernement de transition au Mali. «Aujourd'hui est censé être le jour où la junte doit mettre en place un gouvernement qui devra répondre aux critères que nous avons définis en août. Ce n'est pas encore fait», a déclaré mardi 15 septembre le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, qui assure la présidence par intérim de la Cédéao. L'organisation, qui a pris rapidement des sanctions contre les militaires ayant renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août, avait fixé à ce mardi la date butoir pour que la junte désigne un président et un Premier ministre de transition en vue d'élections dans un délai de 12 mois. La junte a cependant fait adopter samedi une charte politique n'excluant pas l'accession d'un militaire à la présidence par intérim. Elle n'a donné aucune date sur la formation du nouveau gouvernement. Pour accélérer ce processus, les dirigeants des pays d'Afrique de l'Ouest ont rencontré mardi à Accra, au Ghana, les chefs de la junte. La fermeté de la Cédéao envers la junte malienne s'explique, entre autres, par les craintes d'une déstabilisation d'autres pays de la région qui saperait les efforts dans la lutte contre les groupes terroristes dans l'ensemble du Sahel. «Ce pays ne peut plus se permettre de retarder la mise en place d'un gouvernement responsable», a insisté Nana Akufo-Addo. La Cédéao n'a pas précisé ce qu'elle ferait en cas de non-respect du délai imposé à la junte. Parmi les sanctions déjà prises par l'organisation figurent une fermeture des frontières et une interruption des flux financiers avec le Mali.