Libye : L’ONU renouvelle le mandat de la Manul avec un changement de structure

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté, mardi, une résolution entérinant un changement de structure de sa mission en Libye, qui devra comprendre à l'avenir un «émissaire» secondé par un «coordinateur».

Sur les 15 membres du Conseil, la résolution a recueilli 13 voix pour la Russie, la Chine s'étant abstenue. Ce nouvel organigramme qui s'accompagne d'un renouvellement pour un an, jusqu’au 15 septembre 2021, de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (Manul) (environ 200 personnes) a été décidé après plus de six mois de discussions au Conseil de sécurité. Il revient dé-sormais au Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, de désigner les deux personnes qui occuperont les nouvelles fonctions.

La Manul n'a plus d'émissaire (également appelé Envoyé spécial) depuis la démission en mars, pour raison de santé, du Libanais Ghassan Salamé, et est dirigée par intérim par son adjointe, Stephanie Williams, une Américaine. La résolution prévoit que «la Manul sera dirigée par un Envoyé spécial du Secrétaire général (...), avec pour objectif particulier d'assurer une médiation avec les acteurs libyens et internationaux pour mettre fin au conflit».

Sous son autorité, «un coordinateur de la Manul s'occupera des opérations au jour le jour et de l'administration» de la mission», précise le texte. La résolution demande au secrétaire général de définir dans les deux mois à venir les «étapes pour obtenir un cessez-le-feu durable» et de fournir parallèlement des «recommandations» sur un possible rôle de l'ONU dans sa «surveillance».

Le texte réclame enfin une «application complète» de l'embargo sur les armes décrété en 2011 et régulièrement violé depuis, avec «l'arrêt de tout soutien et le retrait de tous les mercenaires armés» présents en Libye.

Lors d'un entretien mardi avec quelques journalistes, Peter Maurer, président du Comité international des sociétés de la Croix-Rouge basé à Genève, s'est déclaré «plutôt encouragé de voir qu'il y a un mouvement politique même s'il est trop tôt pour dire qu'il va conduire à une situation plus stable».