Championnat saoudien : Zekri prolonge pour une saison avec le FC Damac

L'entraîneur algérien du FC Damac (Div.1 saoudienne de football), Noureddine Zekri, a prolongé son contrat pour une saison, après avoir permis au club de se maintenir en première division saoudienne de football, ont rapporté mardi les médias locaux.

Le FC Damac, où évoluent trois joueurs algériens : le gardien de but Mustapha Zeghba, le milieu offensif Brahim Chenihi, et le défenseur Farouk Chafaï, a assuré sa survie lors de la dernière journée du championnat, en allant battre Al-Fath (3-2) où évolue l'autre joueur algérien Sofiane Bendebka .

L'ancien entraîneur notamment du MC Alger et de l'ES Sétif (56 ans) avait succédé en octobre 2019 au Tunisien Nabil Kouki, dont le contrat avait été résilié à l'amiable. Le technicien tunisien avait rejoint ensuite le banc de l'ES Sétif (Ligue 1/ Algérie).

Le FC Damac, battu à 13 reprises lors du précédent exercice, a terminé à la 10e place au classement avec 35 points, avec un bilan de 9 victoires et 8 nuls.

Pour rappel, Zekri avait dirigé auparavant deux clubs saoudiens : Al-Raed et Al-Faïha. Avec ce dernier, il avait assuré le maintien alors qu'il était sérieusement menacé par le spectre de la relégation.