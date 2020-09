MC Alger : C’est la rentrée des classes

Après la JS Kabylie et le CR Belouizdad, la rentrée des classes a aussi sonné pour le MC Alger. Les protégés du coach Nabil Neghiz ont effectué hier les tests de dépistage du Covid-19, avant de rejoindre leur lieu de regroupement. La direction du club a choisi l'école d'hôtellerie d'Aïn Benian pour le premier stage de préparation post-confinement. Les joueurs seront par la suite soumis à des tests physiques, avant la reprise des entraînements, prévue le 20 septembre, selon le communiqué publié sur le site officiel du club. Le but est d'évaluer la forme physique des joueurs pour ensuite établir un programme d'entraînement individuel pour chaque élément.

Une étape incontournable après une période d'inactivité de sept mois environ. Le Mouloudia d'Alger a choisi de reprendre rapidement le chemin du terrain pour préparer une saison qui s'annonce chargée. D'autant plus que le MCA a été choisi par la FAF pour représenter l'Algérie en ligue des champions des clubs en compagnie du CRB. Par ailleurs, pour atteindre ses objectifs dans un championnat à 20 clubs, il est clair que le doyen aura besoin d'un large effectif riche en qualité. Surtout que le coup d'envoi de la compétition locale (Ligue Une) ne sera pas donné avant le 20 novembre et devra se terminer avant la fin du mois de mai. Ainsi, la cellule de recrutement du Mouloudia a lancé son mercato estival en signant avec trois joueurs déjà. Il s'agit du gardien de but Salhi (JSK), du milieu de terrain offensif Ivoirien Isla (ESS) et du défenseur central Hadad (JSMS). La direction du MCA a aussi pris contact avec les responsables du club tunisien de l'Espérance pour négocier l'arrivée en forme de prêt du milieu excentré algérien Bensaha. D'autres éléments devraient venir renforcer les rangs du club dans les jours à venir. Pour rappel, le Mouloudia qui a renouvelé les contrats de Bourdim et Hachoud, a enregistré le départ de Nekkache et Derrardja pour le MC Oran.

Redha M.