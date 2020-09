Zones d’ombre : Campagne nationale pour la création de micro-entreprises

Une campagne nationale pour déceler les opportunités et besoins des zones d'ombre à travers le pays a été lancée pour la création de micro-entreprises permettant de diversifier l'économie nationale, a indiqué mardi un communiqué du ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises.

Lancée le 9 septembre en cours, cette campagne vise à déceler les opportunités et besoins des zones d'ombre à travers le pays pour leur exploitation par les habitants de ces régions dans la création de micro-entreprises à même de booster le développement. L'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes (ANSEJ) et ses annexes à travers toutes les wilayas ont été chargées des missions de sorties sur terrain dans les zones d'ombre, ajoute-t-on de même source.

Le ministère délégué a appelé l'ensemble des médias à assurer la couverture de cette campagne pour faire parvenir l'information à tous les citoyens concernés à travers les wilayas.

Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations liées à l'atelier des zones d'ombres issu des travaux de la dernière réunion du Président de la République avec les walis, où un intérêt particulier a été accordé à cet aspect en appelant à organiser des caravanes de sensibilisation avec la participation de tous les organismes y afférents pour encourager les habitants des zones d'ombre à créer des micro-entreprises.