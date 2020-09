Affaire des deux anciens ministres Ould Abbès et Barkat : Le verdict aujourd’hui

Le verdict dans l'affaire des deux anciens ministres Djamel Ould Abbès et Said Barkat, poursuivis pour détournement, dilapidation de deniers publics, conclusion de marchés en violation de la législation et abus de fonction, sera prononcé, aujourd’hui par le tribunal de Sidi M'hamed (Alger).

PUBLIE LE : 16-09-2020 | 0:00