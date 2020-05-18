Voici la liste des chefs de daïra concernés par le mouvement de cessation de fonctions, opéré lundi par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, telle que communiquée, hier, par la présidence de la République :

- Laallam Rida (daïra Cherouine - Adrar)

- Yahia Slimane (daïra Fenoughil - Adrar)

- Nedjari M'hamed (daïra Taougrit - Chlef)

- Habri Mohamed (daïra Beni Haoua - Chlef)

- Lasfar Slimane (daïra Zeboudja - Chlef)

- Cherfaoui Youcef (daïra Abou El Hacene - Chlef)

- Cherifi Ghouti (daïra Aïn Merane - Chlef)

- Rezaimia Zohir (daïra Oum El Bouaghi - Oum El Bouaghi)

- Mahiddine Bouchra (daïra Fkirina - Oum El Bouaghi)

- Laidani Elies (daïra Djezar - Batna)

- Ibriche Mohamed Arezki (daïra Amizour - Béjaïa)

- Berediafe Bourahla Salem (daïra Adekar - Béjaïa)

- Aliane Makhlouf (daïra Berbacha - Béjaïa)

- Tassigabouamza Mohammed (daïra Kherrata - Béjaïa)

- Bakbak Abderrahmane (daïra Tabelbala - Béchar)

- Sebia Sadek (daïra Oued El Alleug - Blida)

- Chater Ibrahim (daïra de Larbaâ - Blida)

- Briki Arezki (daïra Kadiria - Bouira)

- Abdi Ahmed (daïra Bordj Oukhriss - Bouira)

- Aït Ali Meziane (daïra Becheloul - Bouira)

- Akliouat Mohamed Akli (daïra Tamanrasset - Tamanrasset)

- Basalah Hamza (daïra In Ghar - Tamanrasset)

- Benbarka Mohamed Abdelkader (daïra In Guezzam - Tamanrasset)

- Bouchouit Ahmed (daïra Tin Zaouatine - Tamanrasset)

- Zeroual Ferhi (daïra Bir El Ater - Tébessa)

- Rahal Abderrazek (daïra Chréa - Tébesssa)

- Attik Noureddine (daïra Nigrine - Tébessa)

- Ben Ali Chérif Belkacem (daïra Oum Ali - Tébessa)

- Benaddane Kouider (daïra Tlemcen - Tlemcen)

- Smaïl Maâmar (daïra Remchi - Tlemcen)

- Belarouci Amina (daïra Fellaoucene - Tlemcen)

- Abdeli Messaoud (daïra Bensekrane - Tlemcen)

- Bouacha Benamar (daïra Sebdou - Tlemcen)

- Hattab Noureddine (daïra Beni Boussaïd - Tlemcen)

- Derbal Mohamed El Amine (daïra Mersa Ben M'hidi - Tlemcen)

- Safi Salah (daïra Chetouane - Tlemcen)

- Benyoucef Boutkhil (daïra Mansourah - Tlemcen)

- Gacemi Mohamed (daïra Tiaret - Tiaret)

- Hadjou Djamel Eddine (daïra Rahouia - Tiaret)

- Boudia Belkacem (daïra Meghila - Tiaret)

- Bourkaib Chérif (daïra Frenda - Tiaret)

- Adjal Amar (daïra Hamadia - Tiaret)

- Tabet Abdelmadjid (daïra Draâ El Mizane - Tizi Ouzou)

- Moussouni Omar (daïra Mekla - Tizi Ouzou)

- Boudoukha Kheir (daïra Berine - Djelfa)

- Mahdjoubi Salah (daïra Charef - Djelfa)

- Boumezbeur Fodhil (daïra Taher - Jijel)

- Belouar Nacer Eddine (daïra Milia - Jijel)

- Sahraoui Nacer Eddine (daïra Setara - Jijel)

- Khelifi Hamou (daïra Texana - Jijel)

- Terraf Ahmed (daïra d'El Eulma - Sétif)

- Menacer Boussad (daïra de Beni Aziz - Sétif)

- Takbou Youcef (daïra Beni Ouartilene - Sétif)

- Brachene Mohamed Tahar (daïra Bougaâ - Sétif)

- Bouanini Abdellah (daïra Ouled Brahim - Saïda)

- Smahi Mohamed (daïra Skikda - Skikda)

- Saâdi Abdelkader (daïra Sidi Bel-Abbès - Sidi Bel-Abbès)

- Gherbi Salem (daïra Mostefa Ben Brahim - Sidi Bel-Abbès)

- Chahet Rachid (daïra d'Annaba - Annaba)

- Zeribit Mohamed Seghir (daïra Berrahel - Annaba)

- Assas Rachid (daïra Guelma - Guelma)

- Antri Azzedine (daïra Constantine - Constantine)

- Boutaoui Alloua (daïra d'Aïn Abid - Constantine)

- Hanafi Mokhtar (daïra El Oumaria - Médéa)

- Si Tayeb Alay Eddine (daïra d'Azziz - Médéa)

- Bedjekina Slimane (daïra Souagui - Médéa)

- Oufferoukh Mohand El Hocine (daïra Ksar El Boukhari - Médéa)

- Rahmouni Mohamed (daïra Ouamri - Médéa)

- Khalfa Abdelkader (daïra Seghouane - Médéa)

- Houas Mahieddine (daïra Tablat - Médéa)

- Djari Hassan (daïra Mostaganem - Mostaganem)

- Hamed Djelloul (daïra Kheireddine - Mostaganem)

- Moussa Ahmed (daïra Sidi Lakhdar - Mostaganem)

- Azeb Belkacem (daïra Achaâcha - Mostaganem)

- Zemirline Ali (daïra M'sila - M'sila)

- Guerzou Yahia (daïra Hammam Dhalaâ - M'sila)

- Telli Amar (daïra Chellal - M'sila)

- Legra Djamel (daïra Medjedel - M'sila)

- Bouzina Kouidar (daïra Djebel Messaâd - M'sila)

- Guendil Nasser (daïra Mascara - Mascara)

- Bouteldja Maâmar (daïra Oued El Abtal - Mascara)

- Boubossela Kheïra (daïra Aïn Fekkane - Mascara)

- Hadjali Zakia (daïra Zahana - Mascara)

- Djazouli Naïma (daïra Mohamadia - Mascara)

- Hellou Ahmed El Kheïr (daïra N'goussa - Ouargla)

- Feliti Noreddine (daïra Bir El Djir - Oran)

- Lahouel Boudali (daïra Oued Tlelat - Oran)

- Kessali Meki (daïra Labiodh Sidi Cheikh - El Beïdh)

- Zemmouri Hanifi (daïra Al Hamadia - Bordj Bou-Arréridj

- Bouguerra Belgacem (daïra Bouhadjar - El Tarf)

- Ahmed Saïd Karim (daïra de Driane - El Tarf)

- Zahour Nacereddine (daïra Besbès - El Tarf)

- Annan Ahmed (daïra Lardjem - Tissemsilt)

- Hadj Kaddour Abdelhadi (daïra Amari - Tissemsilt)

- Mayouf Messaoud (daïra d'El Oued - El Oued)

- Kamouche Kaddour (daïra Robbah - El Oued)

- Azzedine Abdelhalim (daïra Reguiba - El Oued)

- Bouleknafed Achour (daïra Khenchela - Khenchela)

- Memouni Younès (daïra Babar - Khenchela)

- Bouras Lakhdar (daïra Mechroha - Souk Ahras)

- Zeghdoud Ahcene (daïra Ouled Driss - Souk Ahras)

- Boufrah Sabah (daïra Bir Bouhouche - Souk Ahras)

- Maâtoug Kamel (daïra M'daourouche - Souk Ahras)

- Guediri Fouad (daïra Oum Adhaim - Souk Ahras)

- Mega Hibatou Allah (daïra Hadjout - Tipasa)

- Chouiter Fatima Zohra (daïra Gourraya - Tipasa)

- Guemmama Messaoud (daïra Damous - Tipasa)

- Boucherih Boualem (daïra Bou Ismaïl - Tipasa)

- Tabib Kamel (daïra Mila - Mila)

- Rasdjebel Lakhdar (daïra Chelghoum Laïd - Mila)

- Benzemmamouche Brahim (daïra Rouached - Mila)

- Khedim Farid (daïra Khemis - Aïn Defla)

- Derkaoua Karima (daïra Hammam Righa - Aïn Defla)

- Ammor Leila (daïra Bordj Emir Khaled - Aïn Defla)

- Benamer Rachid (daïra Bathia - Aïn Defla)

- Lefkir Ali Salem (daïra Sfissifa - Naâma)

- Ezzine Mohamed (daïra Beni Saf - Aïn Témouchent)

- Metalci Mohammed (daïra d'Oulhaca El Gheraba - Aïn Témouchent)

- Kechtouli Djamal (daïra Ghardaïa - Ghardaïa)

- Othmani Boudjemaâ (daïra d'El Menia - Ghardaïa)

- M'hamedi Ahmed Walid (daïra Zelfana - Ghardaïa)

- Hamadou Mohamed Lakhder (daïra Bounoura - Ghardaïa)

- Bentata Mohamed (daïra Relizane - Relizane)

- Nems Saâd (daïra Djedouia - Relizane)

- Bensefia Mohamed (daïra Aïn Tarek - Relizane)

- Sadouk Slimane (daïra Mazouna - Relizane)

- Chouikhi Mustapha (daïra Yellel - Relizane).



