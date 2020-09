Préparatifs du référendum sur la révision constitutionnelle : M. Belhimer se réunit avec les responsables des chaînes de télévision privées

Le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Amar Belhimer, a présidé mardi une séance de travail avec les directeurs et représentants des chaînes de télévision privées en Algérie, consacrée aux dernières retouches liés au référendum populaire sur la révision constitutionnelle, prévu le 1er novembre 2020, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette réunion qui s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la série de rencontres périodiques avec les différents établissements médiatiques, le ministre a exhorté les chaînes de télévision privées à «ouvrir leurs plateformes à la société civile et aux experts en vue d'expliquer et de clarifier le contenu de la Constitution à travers un débat fructueux», précise la même source.

Il a également appelé les médias public et privé à «la mobilisation globale pour élucider tout ce qui a trait à une large explication de la Constitution, en prévision du référendum populaire».

A ce propos, M. Belhimer a rappelé que «le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait donné des instructions pour permettre à un grand nombre d'associations et de représentants de la société civile de participer largement au débat sur le contenu de la nouvelle Constitution, débat que les médias sont invités à véhiculer». «Ces instructions émanent de l'attachement du Président de la République à renforcer le rôle de la société civile et à en renforcer les liens avec les institutions de la République, en tant que partie de la démocratie participative au mieux des intérêts du pays», a-t-il dit. Soulignant que «ce large débat porte sur une mission éducative tendant à sensibiliser les citoyens par des articles sur la Constitution qui sera soumise au vote», le ministre de la Communication a ajouté qu'il s'agit là d'un débat «fondé sur une information confirmée».

Il a réitéré, par ailleurs, la détermination du ministère à «soutenir l'ensemble des médias nationaux pour la réussite de ce débat général».

Pour leur part, les directeurs des chaînes de télévision privées ayant pris part à cette réunion, ont réaffirmé «leur entière mobilisation» pour contribuer à une large opération visant à élucider la teneur de la révision constitutionnelle.