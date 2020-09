Audience : Le Président Tebboune reçoit la ministre italienne de l’Intérieur

«Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce matin la ministre de l'Intérieur de la République d'Italie, Mme Luciana Lamorgese, qui effectue une visite en Algérie», lit-on dans le communiqué.

L'audience s'est déroulée en présence des membres de la délégation accompagnant la ministre italienne, du directeur de cabinet de la Présidence de la République, du ministre des Affaires étrangères, et du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, a ajouté la même source.



L’Italie aspire à renforcer davantage ses relations avec l’Algérie



L’Italie aspire à «renforcer davantage» ses relations avec l'Algérie, a indiqué hier à Alger la ministre italienne de l'Intérieur, Mme Luciana Lamorgese, qui effectue une visite en Algérie.

«Nous avons réitéré notre volonté de renforcer davantage notre relation avec l'Algérie qui date depuis longtemps déjà», a déclaré Mme Lamorgese à la presse, à l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Elle a précisé, à ce propos, que sa visite constitue également une «opportunité» pour réitérer la volonté de son pays de coopérer avec l'Algérie dans plusieurs domaines. Mme Lamorgese a, en outre, relevé avoir abordé avec le Président Tebboune la coopération entre les deux pays dans le domaine sécuritaire et dans le domaine de la Protection civile en cas de sinistres et de catastrophes naturelles

Par ailleurs, la ministre italienne a indiqué avoir exprimé au président de la République l'appréciation de son pays pour «cette nouvelle page qui s'ouvre en Algérie».

Elle a également indiqué avoir présenté les «remerciements» de l'Italie à l'Algérie pour l'aide qu'elle lui a envoyée lorsqu'elle a été confrontée à l'épidémie du coronavirus.

Tout en estimant que cette visite sera «suivie par d'autres», Mme Lamorgese a indiqué que le Président Tebboune l'a chargé de transmettre ses salutations à son homologue italien Sergio Mattarella.