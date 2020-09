Maghreb Pharma Expo : Les professionnels du médicament ont rendez-vous en 2021 à Alger

Maghreb Pharma Expo, le Salon de technologie pharmaceutique, aura lieu du 9 au 11 février 2021 au Centre international de conférences d'Alger. Il accueillera des exposants internationaux originaires de 25 pays.

Le Salon regroupe l'ensemble des fournisseurs d'ingrédients pharmaceutiques, de conditionnements, de lignes de production, de salles blanches, de projets clés en main et d'équipements de laboratoire afin de favoriser l'amélioration des capacités de fabrication locales.

PR Newswire indique qu’Olivier-Hicham Allard, l'organisateur de Maghreb Pharma Expo, a expliqué que «cet événement soutient depuis huit ans le développement des capacités locales de fabrication de produits pharmaceutiques en Afrique du Nord et a contribué activement à substituer les investissements locaux dans la fabrication aux coûts d'importation de médicaments.

Nous observons une extraordinaire évolution où les fabricants locaux, qui au début mettaient l'accent sur les médicaments génériques purs, cherchent maintenant de plus en plus à élargir leur portefeuille en examinant l'équipement de fabrication de la biotechnologie, les ingrédients des produits en vente libre, les formules de suppléments alimentaires, le conditionnement novateur, les appareils médicaux ainsi que les dermocosmétiques».

«Nous sommes intimement persuadés que, grâce à leur position stratégique entre l'Afrique et l'Europe, l'Algérie et l'ensemble de la région du Maghreb peuvent devenir l'un des centres de fabrication de produits pharmaceutiques les plus importants au monde. Notre mission, en tant qu'organisateur de cet événement, est de soutenir le plus possible l'industrie pharmaceutique locale pour atteindre cet objectif», dit-il.

Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, a annoncé fin août que l'Algérie prévoit exporter l'équivalent de cinq milliards de dollars de médicaments fabriqués localement.