Chambre de Commerce et d’Industrie algéro-française : 2e guide réglementaire sur l’investissement en Algérie

La Chambre de Commerce et d'Industrie algéro-française (CCIAF) vient de publier la deuxième édition de son guide réglementaire sur l'investissement en Algérie, indique un communiqué de la chambre.

Cette édition 2020 reprend les principales dispositions contenues dans la loi de finances complémentaire 2020 «qui a introduit de nouvelles mesures en matière d'investissements étrangers et apporte de nombreux allègements de procédures en vue d'améliorer le climat des affaires, relancer l'investissement et développer l'écosystème start-up», précise la CCIAF.

Le document, qui s'inscrit dans le cadre de la mission d'information de la chambre pour ses entreprises adhérentes et en continuité des précédents ouvrages publiés, se veut être «un outil d'accompagnement des entreprises dans leurs projets d'investissements et/ou de partenariats», soutient la même source.

La CCIAF a déjà publié de nombreux guides visant à accompagner les entreprises d'un point de vue réglementaire. Il s'agit notamment de la première édition liée à l'investissement (2018), à la ressource humaine et aux questions juridiques (2019) ainsi qu'un guide fiscal (2020), rappelle la chambre.

Depuis la propagation du coronavirus (Covid-19), et sur une période de deux mois, la CCIAF a organisé une trentaine de webinars réglementaires — avec la participation de près de 3.000 entrepreneurs adhérents et non adhérent — afin de les accompagner à faire face à cette crise sanitaire et mettre en place les mesures nécessaires pour se conformer à la réglementation, selon le même communiqué.