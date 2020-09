Indonésie : Nouveau confinement partiel à Jakarta surveillé

Les autorités de la capitale indonésienne Jakarta ont imposé un nouveau confinement partiel lundi et promis d'isoler strictement toute personne testée positive au Covid-19 après une hausse importante des cas dans la ville.

Le gouverneur de Jakarta, Anies Baswedan, a déclaré que la ville de près de 10 millions d'habitants ferait l'objet de nouvelles restrictions sociales à grande échelle pour deux semaines à compter de lundi. Une mesure nécessaire selon lui pour prévenir un effondrement du système de santé.

Les commerces non essentiels ne peuvent opérer qu'à une capacité maximum de 25%, les restaurants ne peuvent proposer que de la vente à emporter, et les écoles, parcs et attractions touristiques doivent fermer.

Toute personne testée positive au Covid-19, y compris les patients asymptomatiques, devra suivre une quarantaine obligatoire au sein d'installations choisies par le gouvernement, a précisé le gouverneur.