UE : Test de l’interopérabilité entre apps de traçage de six Etats

Six pays de l'UE, dont l'Allemagne et l'Italie, ont commencé à tester une infrastructure permettant de connecter entre elles leurs applications de traçage contre la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé lundi la Commission européenne.

Ce système «passerelle» devrait commencer à fonctionner effectivement en octobre, une fois la phase d'essais terminée, selon l'exécutif européen.

La Commission a donné le coup d'envoi de tests conduits entre les serveurs «back end» (d'arrière-plan) des applications officielles de traçage de la République tchèque, du Danemark, de l'Allemagne, de l'Irlande, de l'Italie et de la Lettonie, avec un serveur «passerelle» nouvellement établi pour assurer leur interopérabilité, a expliqué l'institution dans un communiqué.

En pratique, ce système «permettra aux applications de fonctionner sans discontinuité même à travers les frontières : avec une seule application, des utilisateurs pourront toujours signaler un test positif ou recevoir une alerte même s'ils voyagent à l'étranger.