Généralisation du Registre du commerce électronique : Éliminer les registres fictifs et faux

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a affirmé, lundi à Alger, que le registre du commerce électronique contribuera à l'élimination des registres du commerce fictifs et faux, indique un communiqué du ministère. Présidant, au siège de son département, une réunion avec les membres de la commission ministérielle en charge de la réforme du registre du commerce, le ministre a indiqué que le registre du commerce contribuera à l'élimination des registres du commerce fictifs ou faux, soulignant que «la numérisation est la meilleure voie vers le développement des activités commerciales et la transparence des transactions commerciales».

La réunion a été consacrée au suivi de l'opération d'actualisation des lois relatives au registre du commerce, ainsi que les opérations de numérisation et l'utilisation des moyens modernes, a ajouté la même source.

Concernant le registre du commerce ambulant, entré en vigueur récemment, M. Rezig a précisé que cette démarche donnera aux jeunes l'opportunité de commercialiser leurs produits à travers le pays, ce qui insufflera une nouvelle dynamique aux activités commerciales, notamment dans les zones d'ombre.