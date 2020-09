Salon international du transport et de la logistique : La digitalisation en débat du 23 au 26 novembre

La Chambre algérienne de commerce et d’industrie organise, en partenariat avec la Safex, la 5e édition du Salon international du transport et de la logistique, Logistical, du 23 au 26 novembre 2020, au Palais des Expositions d’Alger, sous le thème «La digitalisation de la chaîne logistique».

«Pour l’après crise du Covid-9, il est clair que la digitalisation de la chaîne logistique est considérée comme un levier de croissance et un élément clé pour conquérir de nouveaux marchés, indique la CACI sur son site.

Pendant 4 jours, des experts de la logistique et du numérique présenteront et débâteront des défis mais aussi de l’impact majeur de la digitalisation de la chaîne logistique sur les flux logistiques des marchandises.

Selon le site du Salon, seront présents des entreprises de transport maritime, aérien, ferroviaire et routier de marchandises.

Agents maritimes, agents consignataires, commissionnaires en douane, entreprises portuaires, d’entreposage/emballage, fournisseurs d’équipements de transport et de systèmes informatiques pour la logistique et le transport seront aussi au rendez-vous à côté des fournisseurs de systèmes d’identification, de codage et de traçabilité. En ce qui concerne les services professionnels liés aux métiers des transports et de la logistique, il y aura la participation des banques, des compagnies d’assurances, des écoles de formation et des sociétés de classification. Les ports secs, les entrepôts publics et privés, les plate-formes logistiques et les centrales d’achat sont aussi concernés par le thème de la digitalisation.

Le Salon dédié à la chaîne logistique, au fret et au transport des marchandises en Algérie, offre de nouvelles opportunités commerciales aux différents intervenants dans la chaîne. La participation permet de construire des partenariats et des opportunités d'affaires, le lancement de nouveaux produits pour développer le chiffre d’affaires. Un programme d’animation sera organisé durant le Salon et plusieurs conférences seront assurées par des experts sur des sujets en rapport avec la thématique retenue.

Lors de l’édition 2019, il y a eu la signature d'une convention entre la CACI et la Turkish Airlines au profit des opérateurs économiques adhérents à l'ensemble des CCI sur le territoire national pour leur permettre des facilitations et des réductions pour leur déplacement à l'international ainsi qu'à la promotion de leurs produits sur les marchés extérieurs. Une convention de partenariat a été également signée entre l'entreprise Green Palm et le port sec Alterco.

R. E.