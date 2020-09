M’sila : Quatre projets de modernisation des routes

Quatre opérations portant sur la modernisation des routes nationales dans leurs tronçons traversant la wilaya de M’sila seront concrétisées courant 2021, a-t-on indiqué lundi à la wilaya. Les opérations de modernisation et de réhabilitation concernent la route nationale (RN) 60 sur 38 km, y compris l’évitement de la ville de Hammam Delaâ de 10 km, le renforcement de la RN 45 sur 9 km et le renforcement de la route de l’évitement de la ville de Boussaâda, a-t-on précisé. Aussi, est-il prévu, dans le cadre du même projet, l'extension de l’aérodrome de la commune de Ouled Sidi Brahim et sa modernisation, a-t-on ajouté. Ces projets contribueront à offrir «un plan de charge pour les entreprises activant dans la wilaya de M’sila et ce, après une longue période de cessation d’activité» et permettront, une fois réceptionnés, à diminuer le nombre d’accidents de la route où, souvent, le facteur de la dégradation de la chaussée est la cause des sinistres, a-t-on noté. La même source a relevé que ces projets sont inscrits dans le cadre de l’amélioration de la qualité des services. Il est programmé, au titre de l’année en cours, la prise en charge, en matière de renforcement des réseaux routiers, des chemins de wilaya (CW) et chemins communaux (CC), ont indiqué les mêmes services.