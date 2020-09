Djelfa : Caravane pour inciter les jeunes à la création de micro- entreprises

Une caravane de sensibilisation a été lancée, lundi, à Djelfa, en direction des zones d’ombre de la wilaya en vue d’encourager les jeunes à la création de micro-entreprises.

Le coup d’envoi de cette caravane d’information, initiée en collaboration avec de nombreux partenaires concernés, a été donné par les autorités locales à partir du chef-lieu de wilaya, en direction d’un nombre de zones d’ombre relevant notamment des communes de Messaâd, Sed Rehal, Selmana, Deldoul et Kettara. Selon le secrétaire général de la wilaya, Boudjemaâ Silaâ, l’initiative est inscrite au titre de la mise en œuvre des recommandations émises par l’atelier sur les zones d’ombre ayant couronné la dernière réunion gouvernement-walis. Ces recommandations ont porté notamment sur l’impératif de l’animation de caravanes de sensibilisation visant à inciter les populations des zones d’ombre, les jeunes notamment, à s’orienter vers la création de micro-entreprises, est-il ajouté de même source. Quant au directeur de l’annexe locale de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ), Mohamed Mohamedi, il a souligné l’inscription de cette opération en droite ligne de la stratégie du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise, préconisant, a-t-il dit, «une présence sur le terrain (zones d’ombre) en vue d’informer et sensibiliser les populations concernées sur les moyens de création de micro-entreprises et de prendre part au développement du pays». Le responsable a estimé que la coïncidence de cette caravane avec la mesure de déconfinement est de nature à «inciter les jeunes à vouloir investir le domaine de l’entreprenariat, par la création de micro-entreprises, et partant contribuer à la création de l’emploi et au développement», a-t-il indiqué.

Selon M. Mohamedi, la wilaya compte plus de 500 zones d’ombre. «La caravane, constituée de huit équipes, va cibler dans une première étape 305 zones d’ombre», a-t-il précisé. Outre l’ANSEJ, cette opération a vu la participation de l’annexe locale de l’Agence nationale de gestion du microcrédit (Angem), de l’Agence de développement social et d’autres dispositifs concernés.