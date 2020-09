Nâama : Réception du théâtre régional avant la fin de l’année

La réception du projet de théâtre régional de Nâama est attendue au plus tard vers la fin de l’année en cours, a-t-on appris lundi en marge de la visite d’inspection du chantier du projet par le wali de Nâama, Idir Medebdeb.

Les travaux d’aménagement extérieur de cette structure sont en cours, de même que la finalisation d'autres travaux et retouches concernant l’équipement de la salle et la scène de spectacle, a indiqué le directeur de la culture, Saâd Mihoubi. Les grands travaux sont complètement achevés suivant des plans en accord avec le style architectural des régions du sud, avec des décorations inspirées de l’architecture arabo-islamique, a-t-il fait savoir.

Le wali de Nâama a indiqué, lors de l’inspection de ce lieu de culture, le premier du genre dans la wilaya, que cette structure sera un véritable acquis pour la relance et la valorisation de l’héritage artistique et le patrimoine culturel de la wilaya, ainsi qu'un espace adéquat pour accueillir les talents artistiques et musicales des différents genres caractéristiques à la région.

Les travaux de réalisation de cet édifice culturel régional d'une capacité de 800 places, ayant coûté un budget global de 400 millions de dinars dans le cadre des programmes de développement sectoriels, est actuellement en phase d’équipement.

L'édifice comprend une salle de spectacles et plusieurs ateliers, et répond aux normes internationales en matière de structures théâtrales, en plus d’espaces réservés aux répétitions, a indiqué le directeur de la culture.