Mourir peut attendre : Des images inédites du nouveau James Bond

Il va y avoir de l’action ! Une nouvelle bande-annonce inédite de «Mourir peut attendre», le prochain James Bond, vient d’être dévoilée. Dans ce 25e volet explosif, Daniel Craig campe le rôle du plus célèbre des espions pour la dernière fois.

Il partage l’affiche avec l’actrice française Léa Seydoux, déjà présente dans la mission «007 Spectre» dans la peau de Madeleine Swann, et de l’Américain Rami Malek notamment.

Dans cette nouvelle aventure, le célèbre espion a quitté les services secrets et prend du bon temps en Jamaïque. Mais le répit va être de courte durée. Un vieil ami, Felix Leiter, agent de la CIA, débarque pour solliciter l’aide de James Bond afin de libérer un scientifique kidnappé.

La mission se révèle bien plus compliquée que prévu. 007 va devoir faire face à un ennemi détenant de redoutables armes technologiques : il s’agit de Safin, joué par Rami Malek.

Après avoir été reporté à cause de la pandémie de coronavirus, «Mourir peut attendre» sortira enfin en salles le 11 novembre prochain.