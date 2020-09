Grand angle : S’armer de…patience

Les négociations directes entre les talibans et le gouvernement afghan, entamées samedi à Doha, ne seront pas une sinécure. Une multitude d’obstacles devra être surmontée pour mettre fin à un conflit de près de vingt ans qui a ravagé le pays et fait des dizaines de milliers de morts. En effet, depuis des années, l’actualité afghane est faite de terrorisme, d’attentats et d’explosions meurtriers. C’est pourquoi, dira le président du Haut conseil pour la réconciliation nationale, «l'une des préoccupations les plus importantes des gens est la réduction significative de la violence (...) et aussi l'instauration d'un cessez-le-feu permanent». Le Dr. Abdullah Abdullah précisera aussi que «ce serait l'une des premières questions abordées par les négociateurs» à Doha. Du côté des talibans, on s’attend également à ce que les négociations soient difficiles, d’autant que leur chef souhaite, entre autres, la mise en place d’un «régime islamique». Un souhait que le gouvernement afghan, qui veut maintenir la jeune république et sa Constitution qui a consacré de nombreux droits, notamment aux femmes, n’est pas disposé à exaucer. Et ce d’autant qu’il peut pour cela compter sur le soutien de la communauté internationale. Il reste néanmoins que les talibans pensent que les négociations en cours «doivent patiemment avancer». Une patience dont les deux parties devront s’armer et ce, même si une pression certaine est exercée sur elles par les Américains qui veulent la conclusion d’un accord de paix qui servira d’argument électoral pour le président américain, Trump, candidat à sa propre succession le 3 novembre prochain. En campagne pour sa réélection, Donald Trump entend ainsi bien tenir sa promesse de rapatrier la majeure partie des troupes américaines déployées en Afghanistan. Mais à ce jour, il n’est pas assuré d’obtenir ce qu’il souhaite car pour de nombreux observateurs, «si ces négociations sont déjà un succès, le chemin vers la paix reste encore long et tortueux».

Nadia K.