La première audience a porté sur "les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale entre le ministère de la Communication et le HCI, notamment en ce qui a trait au volet médiatique, sur la base du référent religieux national et de ses constantes", précise un communiqué du ministère.

A cette occasion, les deux parties ont évoqué "les principales activités et différentes publications du HCI, ainsi que les moyens de les faire connaître à l’opinion publique, outre l'appui des efforts déployés par le ministère et le HCI en matière d’organisation des diverses manifestations scientifiques et médiatiques, avec l’association du HCI aux différents évènements et questions à caractère religieux, étant un organe consultatif constitutionnel auprès du président de la République et une institution nationale de référence dans toutes les questions inhérentes à l’Islam".

Lors de la seconde rencontre, "les deux parties ont abordé longuement les voies et moyens de la relance économique nationale, à travers le Plan du Gouvernement visant à encourager les entreprises économiques et à répondre aux exigences du marché national, en favorisant les exportations et en réduisant le volume des importations, au vu de la situation actuelle que vit le pays", ajoute la même source.

Les discussions ont porté également sur "la situation des hommes d'affaires en Algérie et l'examen des mécanismes de leur contribution au renforcement et à l'amélioration de la situation socio-économique", conclu le communiqué

.