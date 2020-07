58e anniversaire de l’indépendance : Le Président Tebboune reçoit de nouveaux messages de vœux de souverains et chefs d’état

Le Président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu de nouveaux messages de vœux de présidents et de souverains de pays frères et amis, à l’occasion du 58e anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, indique hier un communiqué de la Présidence de la République. «A l'occasion du 58e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu de nouveaux messages de vœux émanant de présidents et de souverains de pays frères et amis», lit-on dans le communiqué.

«Ces messages émanent de MM: Michel Aoun, président de la République libanaise, Bachar el-Assad, président de la République arabe syrienne, Emmerson Dambudzo Mingagwa, président de la République du Zimbabwe, Abdallah II ben Hussein, souverain du Royaume hachémite de Jordanie, Hamad ben Issa Al Khalifa, souverain du Royaume de Bahreïn, Tamim ben Hamad Al Thani, Emir du Qatar, Haïtham ben Tarik, Sultan d'Oman, et de Umaro Sissoco Embalo, président de la République de Guinée-Bissau», a ajouté la même source

Le président de la République a également reçu à l'occasion du 58e anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse des messages de vœux émanant de Abdallah ben Hamad Al Thani, vice-émir du Qatar, de l'Emir Khalifa ben Salmane Al Khalifa, Premier ministre de Bahreïn, de l'Emir Salman Ben Hamad Al Khalifa, prince héritier, vice-Commandant suprême des forces de défense et premier vice-Premier ministre du royaume de Bahreïn, et de Son Excellence Ali Mohamed Aloui El-Yazidi, ambassadeur de la République Yéménite en Algérie, a conclu le communiqué.