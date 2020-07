Sûreté de wilaya d’Alger : Saisie de 405 g de cannabis et plus de 700 comprimés psychotropes

Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont saisi 405 g de cannabis et plus de 700 comprimés psychotropes dans deux affaires distinctes, et procédé à l’arrestation de quatre mis en cause pour trafic de drogues et de psychotropes, a indiqué mardi ce corps constitué dans un communiqué. La première affaire traitée par les éléments de la 6e Sûreté urbaine de Sebala, relevant de la Sûreté de la circonscription administrative de Draria s’est soldée par l’arrestation, au niveau d’un rond-point, d’un motocycle à bord duquel deux individus étaient en possession de de 200 g de drogue et 300 comprimés psychotropes.

L’enquête avec les mis en cause, tous deux repris de justice, a permis l’interpellation d’un troisième individu à son domicile, dont la perquisition, sur la base d’un mandant, a donné lieu à la saisie de 71 comprimés psychotropes, d’un flacon de liquide anesthésiant et d’un montant de 15.000 DA. La deuxième affaire a été traitée également par les mêmes services, agissant sur informations faisant état de suspects, repris de justice, s’adonnant au trafic de drogue et de comprimés psychotropes au niveau de Douéra, précise la même source.

Suite à la mise en place d’un plan bien ficelé, un suspects a été arrêté à son domicile, dont la perquisition sur mandat, a donné lieu à la saisie de 407 comprimés psychotropes, 205 g de drogue, un montant de 1,6 millions de dinars, produit de la vente, un grand couperet et quatre armes blanches prohibées.

Après parachèvement des procédures légales, les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent, qui a ordonné leur placement en détention provisoire, souligne le communiqué.

Récupération de huit motocyclettes volées

Les services de la Sûreté de la wilaya d'Alger ont démantelé un groupe criminel spécialisé dans le vol de motocyclettes et récupéré huit motos, a indiqué mardi un communiqué de ces services. Traitée par les services de la 4e Sûreté urbaine de Said-Hamdine relevant de la Sûreté de la circonscription administrative de Bir Mourad Raïs, l'affaire a été enclenchée suite à une plainte d'un citoyen qui s'est fait voler sa motocyclette dans le parking d'un espace commercial. Relevant que la victime s'était présentée une nouvelle fois pour informer les services de police que sa motocyclette a été aperçue exposée à la vente au niveau d'un atelier à Kouba, la même source a précisé que, sur instruction du procureur de la République territorialement compétent, les services de la sûreté ont arrêté le propriétaire de l'atelier et saisi la moto en question lors d'une opération de vente. Suite à un ordre de perquisition, sept motocyclettes ont été saisies ainsi que trois cartes grises et des outils servant à découper, souder et peindre les véhicules volés, a ajouté la même source qui a fait état également de la saisie de la moitié d'une motocyclette et d'un objet en métal où figure le numéro de série d'une autre motocyclette. Par ailleurs, les services de la sûreté ont réussi à identifier et arrêté deux suspects tandis qu'un troisième se trouve en état de fuite. Une fois les procédures légales accomplies, les suspects ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent qui a ordonné le placement de deux suspects sous contrôle judiciaire.