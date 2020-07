Verdict dans l’affaite de montage automobile et du transport universitaire : Mahieddine Tahkout condamné à 16 ans de prison

Une peine de 16 ans de prison ferme assortie d’une amende 8 millions de dinars a été infligée, hier, par le tribunal d’Alger, au Pdg de CIMA Motors, Mahieddine Tahkout avec confiscation de ses biens et le gel de tous les comptes bancaires et fonds déposés auprès des banques.

Son fils Bilal et ses deux frères Rachid et Hamid ont écopé d’une peine de 7 ans de prison et de 8 millions de DA d’amende et une peine de 3 ans de prison ferme assortie d’une amende de 8 millions de DA a été prononcée à l’encontre de Nacer, son autre frère.

Les deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ont été condamnés à 10 ans de prison ferme assortie d’une amende de 500.000 DA.

Le tribunal pénal de Sidi M’Hamed a rendu hier le verdict dans « l’affaire 3 » de corruption dans la filière du montage automobile et transport universitaire, en l’absence des deux anciens Premiers ministres, ainsi que l’ancien ministre de l’Industrie, Youcef Yousfi et l’ancien DG de l’Office national des œuvres universitaires, Abdelhak Boudraâ.

Le représentant du ministère public a annoncé à l’ouverture de l’audience que les autres accusés sont hospitalisés. L’épouse de Yousfi présente dans la salle, éclate en sanglots.

Le président de l’audience, le magistrat Abdelaziz Boudiaf, a indiqué qu’il a été procédé à la jonction des deux affaires à savoir le montage automobile et le transport universitaire alors que les requêtes déposées par la défense ont été rejetées.



Blanchiment d’argent et fausse déclaration : extinction de l'action publique pour Sellal et Ouyahia



Le tribunal a ordonné également la confiscation de tous les biens et la saisie des comptes bancaires de la famille Tahkout.

Les deux anciens Premiers ministres ont bénéficié de la relaxe dans les affaires de corruption, conflits d’intérêt ainsi que l'extinction de l'action publique concernant le blanchiment d’argent et fausse déclaration. Le tribunal a rappelé qu’ils ont déjà été condamnés pour ces délits.

L’ancien ministre de l’Industrie, Youcef Yousfi a écopé d’une peine de 2 ans de prison ferme assortie d’une amende de 300.000 DA et une relaxe dans l’affaire de bénéfice d’indus avantages et violation de la réglementation des marchés publics.

L’ancien ministre des Transports, Abdelghani Zaalane, poursuivi également en sa qualité de wali d’Oran au moment des faits, a bénéficié de la relaxe.

Amar Ghoul, ancien ministre des Travaux Publics et du Transport a écopé d’une peine de 3 ans de prison ferme assortie d’une amende de 300.000 DA et a bénéficié d’une relaxe concernant l’accusation de bénéfice d’indus avantages. Une peine de 2 ans de prison ferme assortie d’une amende de 200.000 DA a été également prononcée à l’encontre de l’ancien wali de Skikda, Fouzi Belhocine et l’ex-directeur général de l’Etusa, Abdelkader Belmiloud, l’ancien DG de l’ONOU, Abdelhak Boudraâ.

Une autre peine de 2 ans de prison dont une année en sursis a été prononcée contre des cadres des Transports et de l’Industrie, Abderrezak Aicha, Remache Alouane Mohamed et Amine Tira, Abdelkrim Mansour, Salah Oualague, directeur des domaines d’Alger, Kheireddine Remache, directeur des œuvres universitaires Alger-Est. L’ancien DG de l’ETUSA, Karim Yacine et l'ex-directeur général des œuvres universitaires, Bouklikha Farouk et Abderrezak Aicha, ordonnatrice à la direction de l’ONOU Alger Ouest, M’barek Berrazane, cadre à l’inspection régionale des domaines ont été condamnés à une année de prison avec sursis. Le tribunal a également condamné l’ensemble des prévenus à payer solidairement le montant de 309 milliards de DA comme préjudice au Trésor public. Pour les personnes morales à savoir les sociétés du groupe Tahkout, elles ont été condamnées à une amende de 32 millions de DA chacune, avec exclusion des marchés publics pour une période de 5 ans ainsi que la saisie de tous les biens et de tous les comptes et fonds déposés auprès des banques.

Le président de l’audience a prononcé 35 relaxes dans cette affaire. Il s’agit entre autres, des directeurs des résidences universitaires et cadres à l’ONOU. Parmi eux : Radia Zehali, ex-chef de service transport à l’ONOU de Tipasa, Youcef Chater, ex-directeur de la résidence universitaire Ouled Fayet 1, Abdelaziz Hamoutene, ex- directeur de l’ONOU d’Alger-Ouest.

L’ancien ministre de l’Industrie en fuite Abdesslam Bouchouarab, a été condamné à 20 ans de prison ferme assortie d’une amende de 8 millions de DA et d’un mandat d’arrêt international.

Le tribunal de Sidi M’Hamed a clôturé hier les dossiers de corruption dans la filière du montage automobile.

En effet, cinq Pdg de concessionnaires automobiles ont été poursuivis et condamnés. Il s’agit de Mahieddine Tahkout (CIMA Motors), Mourad Oulmi (Sovac), Hacène Arbaoui (Kia), Mazouz Ahmed (Groupe Mazouz) et Mohamed Baïri (IVAL).

Tahkout et son fils Bila l ont indiqué à la levée de l’audience qu’ils ne sont pas des voleurs. «Nous n’avons détourné aucun centime et Dieu en est témoin», ont-ils clamé avec avant de quitter la salle.

Neila Benrahal