Convention entre la chambre nationale de la pêche et Ecorep Piriou : Un partenariat bénéfique

La Chambre nationale de la pêche et de l’aquaculture a procédé dimanche dernier à la signature d’un accord de partenariat et de coopération avec la Société de construction et de réparation navale Ecorep Piriou, a-t-on appris auprès de la chargée de communication au ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques. Ce partenariat qui permettra aux pêcheurs et aux professionnels de la pêche maritime, affiliés à la chambre nationale de la pêche et à ceux qui disposent d’une carte professionnelle, d’effectuer des opérations de réparation et de maintenance de leurs bateaux au niveau des ateliers de la société Ecorep Piriou. Les deux parties sont également convenues que la société de réparation propose un rabais de 15% pour les frais d’entretien, 5% pour tous les professionnels du secteur qui souhaitent réaliser de nouveaux bateaux de pêche, ajoute notre source. La nouvelle convention qui sera d’un apport important pour les pêcheurs qui veulent construire de nouveaux bateaux de pêche ou maintenir leur matériel en bon état, a été paraphée en présence du ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi, à l’occasion de la 16e session ordinaire de l'Assemblée générale de la chambre nationale de la pêche et de l’aquaculture. La rencontre qui s’est tenue au siège du ministère par visioconférence est la première AG réalisée de cette manière moderne conformément aux procédures édictées par le gouvernement dans le cadre des mesures sanitaires pour réduire la pandémie de la Covid-19. La session a permis de discuter et d'approuver le rapport moral et financier 2018 et 2019, avec l’examen du projet de plan annuel pour l'année en cours, et du projet de budget prévisionnel 2021. Il convient de rappeler qu'un comité de coopération et d'action conjoint en charge du littoral et de la mer a été mis en place par les ministères de la Pêche et des Ressources halieutiques et de l’Environnement. Il a pour objectif de trouver des solutions pratiques aux différents problèmes environnementaux et écologiques qui concernent le littoral et la mer. Les deux départements ministériels examineront les voies et moyens de mettre en place une stratégie visant la promotion de l'économie bleue dans le cadre du développement durable.

Mohamed Mendaci