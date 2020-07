Tizi-Ouzou : Le CRA fait don de matériel médical

Mme Saida Benhabyles, présidente du Croissant-Rouge algérien a procédé hier à Tizi-Ouzou à la remise de matériels et d'équipements médicaux au profit de quatre établissements de santé. Des moniteurs, des pousse-seringues et des ECG ont été remis aux EPH d’Azazga, Boghni, Tigzirt et Draa El Mizane. Un respirateur artificiel et 1.000 bavettes ont été également remis respectivement à l’EPH de Draa El Mizane et au centre pénitentiaire de la ville lors d'une cérémonie en présence du wali, Mahmoud Djamaa. La présidente du CRA a indiqué que cette aide est un devoir en cette période de crise sanitaire. La valeur financière du don remis à ces EPH est de 650 millions de centimes, a fait savoir Mme Benhabyles. Le wali a salué cette action de solidarité pour soulager les EPH et a rappelé que la wilaya a connu un vaste élan de solidarité dont ont bénéficié près de 90 familles et plusieurs établissements de santé. Une enveloppe financière de plus de 8 milliards de centimes a été dégagée pour venir en aide aux familles nécessiteuses et impactées par le confinement. Un don du CRA de 200 kits alimentaires sera distribué par le comité de Tizi-Ouzou au profit des familles nécessiteuses.

Bel. Adrar