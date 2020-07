Abdelmadjid Attar : « L’OPEP est sur la bonne voie pour soutenir les cours du pétrole »

Les pays de l'OPEP sont «sur la bonne voie» pour soutenir les cours du pétrole, même si les incertitudes liées à une nouvelle vague de la pandémie mondiale de Covid-19 persistent, a indiqué mercredi à Alger le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar.

Lors de son intervention au cours d'une conférence de presse par visioconférence, en marge des travaux de la 20e réunion du Comité ministériel mixte de suivi Opep et non-Opep (JMMC), M. Attar a estimé que les pays membres de l'OPEP+ sont «sur la bonne voie, même s'il reste encore des incertitudes liées à une éventuelle seconde vague de la pandémie mondiale». «Nous sommes optimistes en Algérie, nous respectons l'accord de conformité à hauteur de 103 % et nous continuons à être solidaires avec les autres pays membres de l'OPEP+», a-t-il affirmé. Se félicitant de «l'excellent taux de conformité de production» des pays de l'OPEP+ à hauteur de 107 %, le ministre a souligné que ce taux a permis aux marchés de se stabiliser au-delà des 40 dollars/baril.

«C'est une bonne nouvelle. Et ce taux de conformité va assurément s'améliorer durant le troisième trimestre, notamment grâce aux pays membres n'ayant pas pu atteindre ce taux de conformité durant le mois de juin», a-t-il assuré.

Pour rappel, les travaux de la 20e réunion du Comité ministériel mixte de suivi Opep et non-Opep (JMMC) ont été consacrés à l’examen de la situation du marché pétrolier international et à ses perspectives d’évolution à court et moyen terme.