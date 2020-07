Forum économique mondial : M. Yacine Oualid prend part au congrès régional

Le ministre délégué de l'Economie de la Connaissance et des Startups, Yacine Oualid, a participé hier au congrès régional du World economic Forum (Forum économique mondial), a indiqué un communiqué de ce ministère délégué auprès du Premier ministre. L'évènement s’est tenu par visio-conférence en présence de nombreux ministres chargés des secteurs économiques de la région MENA (Moyen-Orient et l'Afrique du Nord), dont le ministre de l'Industrie et des Mines de l'Arabie saoudite, le ministre du Commerce extérieur des Emirats arabes unis et le ministre de la Coopération internationale de l'Egypte, a précisé la même source. Le Congrès a vu la présence également des plus importants acteurs économiques de la région et a abordé différentes thématiques, dont : l’intérêt du capitalisme des parties prenantes dans la région (Stakeholder Capitalism), l'impact du Covid-19 sur les secteurs économiques et notamment la gestion des chaînes logistiques.