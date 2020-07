Le Président Tebboune reçoit l’ambassadeur du Royaume de Belgique

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Belgique, M. Pierre Gillon, qui lui a rendu une visite d'adieu, au terme de sa mission en Algérie, indique un communiqué de la présidence de la République.

L’ambassadeur belge relève l'excellence des relations bilatérales

Les relations entre l'Algérie et la Belgique sont «excellentes» et «empreintes d'amitié et de confiance», a relevé hier à Alger, l'ambassadeur de Belgique en Algérie, Pierre Gillon. «J'ai eu l'honneur d'être reçu en audience par le président de la République, nous avons eu un large échange de vues sur les relations bilatérales qui sont excellentes, empreintes d'amitié et de confiance et remontent à avant l'indépendance de l'Algérie», a déclaré à la presse le diplomate belge au sortir de l'audience que lui a accordée le Président Tebboune au terme de sa mission en Algérie. M. Gillon a indiqué également avoir procédé avec le président de la République à un large tour d'horizon sur des questions régionales et internationales qui préoccupent les deux pays.

«Je remercie le président de la République et le peuple algérien pour l'accueil qui m’a été réservé durant les quatre années passées en Algérie, pays auquel je souhaite plein succès», a-t-il conclu.