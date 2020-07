Médéa : Arrestation des agresseurs du staff médical de la polyclinique de Draâ Essamar

Les éléments de la police de Médéa ont arrêté, mardi soir, deux individus ayant agressé verbalement et menacé à l'arme blanche l’équipe médicale qui était de garde à la polyclinique de Draâ Essamar, a indiqué hier un communiqué de ce corps de sécurité. «Les faits remontent à mardi soir lorsque la salle des opérations de la sûreté de wilaya de Médéa a reçu un appel téléphonique via le numéro vert 1548 signalant deux individus, au niveau de la polyclinique, dont un repris de justice qui s’est mutilé avec une lame. Ces derniers ont insulté le médecin de garde et l’ensemble du staff médical et les ont menacés avec une arme blanche, après que le médecin de garde a refusé de leur prescrire des psychotropes», précise la même source. Suite à quoi, les éléments de la police se sont rendus sur place et ont procédé à l’arrestation des deux individus et à la saisie d’une arme blanche prohibée. Après finalisation des procédures légales, les mis en cause ont été déférés devant le procureur de la République près le tribunal de Médéa qui a ordonné leur comparution immédiate.

Les accusés ont été condamnés à une année de prison ferme assortie d’une amende de 400.000 DA pour outrage à un fonctionnaire en exercice avec port d’arme blanche prohibée de 6e catégorie sans motif légal», conclut le communiqué.