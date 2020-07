Le Pr Mehyaoui, membre du comité scientifique de suivi de l’évolution de la Covid-19 : «Protéger et respecter le personnel soignant»

Membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la Covid-19, le Pr Ryad Mehyaoui admet que la situation épidémiologique actuelle est difficile et délicate et rappelle que la recrudescence de la maladie est mondiale.

Il revient à ce propos sur les déclarations du directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui a appelé à faire preuve de plus de prudence et précisé qu’il s’agit d’une alerte mondiale, avec un pic de 230.000 cas de contamination enregistrés la veille, un chiffre qui n’a jamais été atteint depuis l’apparition de l’épidémie. «L’Algérie n’est pas épargnée dans tout cela, avec une recrudescence très importante, on commence néanmoins à y voir plus clair depuis la réunion de jeudi passé avec le président de la République qui a instruit les walis de dégager davantage de lits dans les hôpitaux et les budgets nécessaires pour assurer la prise en charge des malades», précisant que les efforts visent à mobiliser le maximum de lits dans les hôpitaux. «L’hôpital Mustapha-Pacha a mobilisé 50 à 60 lits et dispose actuellement de 300 lits aménagés pour la prise en charge des malades du coronavirus. C’est le cas pour les autres wilayas où les walis étudient avec les services du ministère de la Santé la possibilité de dégager le maximum de capacités pour que chaque malade trouve son lit et son traitement». Pour toutes ces raisons, le praticien se dit optimiste quant à la gestion de l’épidémie, et estime que «tout le monde est en train de travailler pour améliorer la situation». Mais, nuance-t-il, tout cela ne peut pas se faire sans le respect des mesures barrières.



Sacrifice de l’Aid : appel à la vigilance



Interrogé sur la décision du ministère des Affaires religieuses qui autorise le sacrifice du mouton en cette période de pandémie, en étalant notamment le rituel de l’Aïd El Adha sur trois jours, en n’égorgeant pas le mouton dans les quartiers populaires mais dans les abattoirs, le praticien indique que les mesures sont édictées de façon très précise dans la circulaire du ministère. «La question qui se pose actuellement est de savoir s’il est possible d’appliquer toutes ces mesures ? J’en appelle maintenant à la conscience personnelle et collective des Algériens pour qu’ils soient très vigilants, sachant que ces rassemblements sont source de contamination», dit-il, affirmant que ce n’est pas le moment de se relâcher devant le risque qui circule de manière exponentielle.

S’exprimant sur la gestion de l’épidémie, il dira qu’aucun pays n’était préparé et ne s’attendait à avoir de façon brutale une telle vague.

«En Algérie, nous avons essayé de profiter de l’expérience des autres pays, tels que la Chine, l’Europe et les États-Unis. Les autorités supérieures du pays ont été extrêmement réactives dans la prise de décisions qui ont permis d’éviter la catastrophe. Les chiffres affichés n’ont rien à voir avec les scénarios italien, espagnol allemand ou américain», assure-t-il.

S’agissant des moyens de protection, le Pr Mehyaoui constate une tension sur les moyens de protection, dans la mesure où tout le monde veut se protéger, ce qui est normal du reste, et soutient que tout a été mis en œuvre pour assurer la protection du personnel soignant, notamment la mise à profit de la production locale pour assurer le disponibilité des sur-blouses, camisoles et masques par millions. «Je profite de cette occasion pour appeler les pouvoirs publics afin que le personnel soignant, quel que soit son corps, puisse disposer de ces moyens de protection».

Selon le Pr Mehyaoui, les moyens de protection doivent être gérés de manière rationnelle pour que tout le monde soit protégé.



Condamnation des agressions contre le personnel soignant



Sur un autre registre, le spécialiste condamne les actes d’agression commis contre le personnel soignant soumis à une grande pression. «Le personnel médical et paramédical est révolté, sachant qu’il est mobilisé jour et nuit depuis plus de quatre mois pour soigner les malades, et à la fin, il est agressé», dénonce-t-il, précisant qu’au service de réanimation, les lumières ne s’éteignent jamais et le travail se poursuit H24 pour sauver les malades.

«Outre le stress et le burn-out, ces personnes sont loin de leurs proches, de leurs conjoints et de leurs enfants. C’est inadmissible. Je ne comprends pas l’attitude de certains citoyens», regrette le médecin qui salue l’action du président de la République et du Premier ministre s’appuyant sur des lois strictes avec des sanctions sévères pour mettre fin à ces agissements.

