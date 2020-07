Agression contre le personnel de santé : La force de la loi doit primer

L’insécurité a tendance à s’amplifier dans les établissements hospitaliers à travers le territoire national. L’actualité fait de plus en plus écho de ces médecins, infirmiers, agents de sécurité, administratifs agressés, molestés, durement malmenés, des équipements et autres mobiliers détériorés… Des assaillants envahissent les services des urgences médicales et d’obstétrique qui sont les plus touchés. Ils tentent de semer le désordre, obligeant les forces de police à intervenir pour ramener le calme et éviter les dégâts.

Le citoyen est parvenu à croire qu’aucune structure hospitalière n’est à l’abri de la violence et de l’insécurité. A telle enseigne que les hôpitaux deviennent des lieux à haut risque, où la colère et les actes de déprédation sont monnaie courante.

C’est un sérieux problème qui perdure depuis des années. Des gens n’hésitent plus à s’introduire à l’intérieur des établissements sanitaires, s’adonnent à la violence y sèment l’insécurité. Le phénomène n’est pas nouveau. Il a pris de l’ampleur ces dernières années. D’aucuns imputent ces agressions au manque de moyens, à la pression qui règne dans certains établissements et à l’apparition de comportements belliqueux chez des patients et autres accompagnateurs. D’autres évoquent des mutations socioéconomiques mal assumées.

Cela est inadmissible et rien ne saurait justifier de tels délits contre les personnels de santé dans l’exercice de leur fonction. Au-delà des déclarations d’indignation, des manifestations de soutien et de solidarité avec le personnel soignant, les gestionnaires, il fallait réagir pour protéger les personnes et les biens. Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a décidé de consolider et de renforcer, par un texte de loi, le dispositif de protection de tout le personnel médical, paramédical et administratif, en plus de celle, déjà consacrée par les lois.

La décision est motivée par une recrudescence des agressions physiques, verbales, de détérioration et de destruction de biens publics et de matériels médicaux, enregistrées ces dernières semaines. Ce dispositif vise à prémunir le corps médical de toute agression ou violence, quels qu’en soient la forme, le moyen ou l’auteur, dans l’enceinte des hôpitaux et autres structures sanitaires à travers tout le territoire national. Une application stricte de la loi et la mise en œuvre immédiate des sanctions les plus sévères à l’encontre des auteurs de ces violations sont désormais indispensables. Ces actes intolérables tentent de décrédibiliser l’action du service public de santé, les efforts déployés et les sacrifices consentis par les personnels du corps médical. Des actes qui prennent une dimension beaucoup plus grave dans cette conjoncture où tous les efforts doivent être orientés et focalisés sur la prise en charge des malades. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a instruit les procureurs généraux à y faire face avec la fermeté requise par la conjoncture sanitaire que traverse le pays. Il y a nécessité de recourir à l’arrestation des individus qui commettent de tels délits et à appliquer les procédures de garde à vue, de les présenter devant le procureur de la République, tout en dressant des réquisitoires fermes, devant les juges d’instruction ou les juridictions compétentes.

Il n’en demeure pas moins qu’en plus de la fermeté de la loi, il faut entamer des campagnes de sensibilisation, améliorer les conditions de travail, installer des caméras de surveillance pour dissuader toute tentative d’agression contre un personnel soignant qui est au service des patients.

M. Bouraib