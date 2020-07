Naftal : Poursuite de la baisse de la consommation des produits pétroliers

La régression de la demande en produits pétroliers, enregistrée depuis le début du confinement sanitaire à la mi-mars, se poursuit, entraînant une chute de 23% du chiffre d’affaires de la Société nationale de commercialisation de produits pétroliers (Naftal) durant la première dizaine de juillet, par rapport à la même période de 2019, selon un responsable de l’entreprise.

La diminution de la demande en produits pétroliers s’est maintenue depuis l’instauration du confinement sanitaire en raison de la propagation de l’épidémie du Coronavirus, (Covid-19), malgré une reprise relative de l’activité économique après le déconfinement partiel qui a profité à certains secteurs, a déclaré hier à l’APS le directeur de la communication de Naftal, Djamel Cherdoud.

A titre comparatif, il a évoqué la date du 1er juillet en cours par rapport à celui de 2019, en constatant que la baisse de la demande a concerné presque tous les produits, notamment les carburants de l’aviation et de la marine, les essences pour automobile (Normal, Super et Sans Plomb), le Gasoil ainsi que les lubrifiants et les bitumes.

Selon les statistiques communiquées par ce responsable, les carburants de l’aviation et de la marine ont accusé une chute globale de 67% durant la date considérée «en raison notamment du recul du trafic aérien et maritime en cette période de crise sanitaire», a-t-il expliqué.

Quant à la commercialisation des carburants terre (essences et gasoil pour véhicules), elle a enregistré une baisse globale de 16 % durant la même période de référence, a-t-il fait savoir.

En revanche, Naftal a enregistré une hausse de la demande en gaz butane destiné aux ménages, laquelle a été de 6%.

La hausse a également concerné la demande en carburant GPLC (Sirghaz) qui a été de 8%.

Par ailleurs, cette baisse de la consommation a permis à l’entreprise publique d’augmenter le stockage des produits énergétiques à l’échelle nationale, a-t-il dit, en précisant que les capacités de stockage de gasoil sont estimées à 10 jours d’autonomie et celle de l’essence à 8 jours, «ce qui permet de répondre largement à demande», a-t-il assuré.