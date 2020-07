Alger : Relogement des familles des bidonvilles «Bendjida» et «Bouchakour»

Les services de la wilaya d’Alger ont annoncé le lancement, hier, de l'opération de relogement des familles résidant dans les bidonvilles «Bendjida» (Bordj el Bahri) et «Bouchakour» (Baraki) dans des logements sociaux, dans le cadre de son programme de relogement.

L’opération de relogement des habitants des bidonvilles Bendjida, commune de Bordj el Bahri, et Bouchakour, commune de Baraki dans des logements décents à Haouch Mouhoub (commune de Baraki), à Ouled Fayet et à Douéra, a débuté hier matin, a indiqué la wilaya d’Alger sur sa page Facebook, ajoutant que les préparatifs sont à pied d’œuvre pour faciliter la tâche aux autorités locales et sécuritaires, et ce au titre de la 26e opération de relogement. Les mêmes services ont appelé les habitants des bidonvilles concernés à respecter les mesures de prévention contre le nouveau coronavirus, les incitant à porter des masques de protection, à respecter la distanciation physique et à utiliser le gel désinfectant. Les nouveaux locataires ont également été enjoints de s’acquitter du montant initial de 37.000 DA (droits de remise des clés) auprès de l’Office de Promotion et de Gestion Immobilière (OPGI).

S’exprimant lors d’une visite d’inspection de plusieurs chantiers du secteur de l’habitat à Alger, le wali d’Alger, Youcef Cherfa, avait annoncé la réception, en 2020, de 7.000 logements sociaux, comme premier quota d’un total de 22.000 logements sociaux en cours de réalisation et d’autres en phase de lancement.

Ces logements sont réalisés par les trois OPGI (Dar El Beida - Hussein Dey - Bir Mourad Raïs), en réponse aux demandes enregistrées pour les logements précaires ou menaçant ruine, ainsi que ceux sur les terrasses et dans les caves, avait précisé M. Cherfa.