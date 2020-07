LPP : Des souscripteurs invités à verser la dernière tranche

L'Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) a invité, hier, les souscripteurs à la formule LPP (logement promotionnel public) de plusieurs sites à travers le pays, à se rapprocher de ses services commerciaux pour verser la dernière tranche du prix de leurs logements, a indiqué l'ENPI dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

Il s'agit des sites d'Ali Amrane et de Souidania à Alger, de Blida, de Tiaret, d'Annaba, de Mostaganem et de Bejaia, précise la même source.

L'opération concerne les sites de 114 logements LPP Ali Amrane 6 (direction des projets de Rouiba à Alger), de 80 logements LPP de Larbaâ (direction des projets de Blida) et de 260 logements LPP du Plateau Souidania (direction des projets Ouled Fayet à Alger), détaille la même source.

Il s'agit également des sites de 218 logements LPP de la wilaya de Tiaret (direction des projets de Tiaret), de 28 logements LPP d'El Kseur dans la wilaya de Bejaia (direction des projets de Bejaia), de 36 logements LPP de la wilaya de Tissemsilt (direction des projets de Tiaret), de 300 logements LPP de la wilaya de Mostaganem pour les souscripteurs affectés aux Bâtiments : de 1 à 9 (direction des projets de Mostaganem) et de Chaiba 1 et Chaiba 2 d'Annaba (direction des projets d'Annaba), ajoute le communiqué.