Créances de Sonelgaz : Plus de 60 milliards de DA depuis le début de la pandémie

Le montant des factures de l’électricité et du gaz impayées par les clients de la Société nationale de l'électricité et du gaz (Sonelgaz) est estimé à plus de 60 milliards de dinars, a affirmé, hier à Alger le président-directeur général (Pdg) de l’entreprise, Chaher Boulakhras.

Dans des déclarations à la presse, en marge de la cérémonie d’installation du Comité d'Ethique du Groupe Sonelgaz, M. Boulakhras a souligné que l’entreprise était disposée à accorder toutes les facilités à ses clients pour le recouvrement de ses dettes, réparties entre ménages, administrations et opérateurs économiques.

Sonelgaz a décidé «en tant qu’entreprise citoyenne» de ne pas recourir à la coupure du courant électrique jusqu’à la fin de la crise sanitaire «pour permettre aux citoyens de surmonter cette période difficile», a-t-il soutenu.

Cependant, a-t-il poursuivi, cette décision a entraîné un cumul des factures impayées, ce qui amène l’entreprise «à agir en toute transparence et flexibilité, en ouvrant les canaux de dialogue avec les concernés et en leur offrant la possibilité de paiement de leurs créances par facilité». Revenant à la gestion du réseau d’électricité durant l’été où le niveau de consommation atteint généralement son pic, M. Boulakhras a affirmé que le groupe avait pris toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences de cette période, notamment à travers le programme de maintenance périodique des infrastructures du réseau et la mobilisation des équipes d’intervention pour la réparation rapide des pannes éventuelles.

La production nationale d’électricité est, selon lui, à des niveaux suffisants pour couvrir la forte demande qui avait atteint son pic l’été dernier avec 15.600 mégawatts.