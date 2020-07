M. Attar installe le comité d’éthique de la Sonelgaz : Engager rapidement le processus de transition énergétique

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a appelé hier à «engager le processus de la transition énergétique pour arriver le plus rapidement possible à des résultats concrets sur le terrain».

Lors de la cérémonie d’installation du comité d’éthique de la Sonelgaz, organisé au siège de l’Institut de Formation en Électricité et Gaz (IFEG) à Ben Aknoun, le ministre a insisté sur l’importance de la restructuration du secteur de l’énergie comme «la condition nécessaire pour la mise en marche du programme du président de la République et du gouvernement pour essayer de sortir une fois pour toutes de la dépendance aux hydrocarbures».

Il a indiqué que l’Algérie «doit absolument et le plus rapidement se défaire de cette dépendance et pour cela il faut chercher de nouvelles idées et travailler plus», avant d’expliquer que les solutions ne manquent pas «même si les réserves de pétrole et de gaz permettent d’assurer l’immunité énergétique du pays à l’horizon 2040, c’est la rente qui est dans une situation difficile». Or, ajoute-t-il «si nous voulons préserver l’avenir des générations futures il faut absolument engager une stratégie de transition vers des énergies renouvelables et vers l’économie d’énergie».

Le premier responsable du secteur de l’énergie parle de rationalisation et explique qu’il ne s’agit pas de diminuer la consommation, mais de la rationaliser, «il faut consommer de plus en plus intelligemment avec de nouvelles ressources» explique le ministre. Evoquant la création d’un département chargé de la transition énergétique, M. Attar affirme qu’il ne s’agit pas de simple répartition des tâches, mais d’un travail collaboratif en vue de «réfléchir dès maintenant, d’innover et mettre en œuvre cette transition énergétique». Les deux départements vont donc travailler en étroite collaboration «pour essayer de démarrer cette nouvelle politique énergétique».

Le ministre a également évoqué une situation difficile en déclarant que «l’Algérie est train de souffrir à cause de multiples facteurs, comme la dégringolade du marché des hydrocarbures et des exportations, il faut donc retrousser les manches pour aller rapidement vers la réalisation des objectifs identifiés» a-t-il dit.

Tout en remerciant les travailleurs du secteur de l’énergie. M. Attar a appelé à la nécessité de modifier le rythme de travail, en matière de raccordement « qui est la priorité du gouvernement». «Il s’agit de raccorder en urgence et en priorité les périmètres agricoles et les zones industrielles, et veiller à surmonter les problèmes et difficultés de terrain».

Affirmant sa disponibilité à œuvrer à faciliter toutes les démarches pour que les choses s’accélèrent, le ministre a révélé que «des instructions ont été données aux walis pour faciliter les choses et travailler à fournir l’énergie à tous les producteurs», et ainsi en finir avec les anciennes méthodes

La cérémonie d’installation de comité d’éthique s’est déroulée en présence du président-directeur général de Sonelgaz, Chaher Boulakhras, et du président de l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption Tarek Kour.

Par ailleurs, concernant l’accord de baisse de la production pétrolière conclu entre l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés, le ministre a indiqué que «le taux de conformité est très satisfaisant avec près de 112% pour les pays Opep et autour de 100% pour les pays non-Opep ».

Cet engagement de la part des pays de l'Opep+ a permis de tirer à la hausse les prix du baril qui se situent actuellement entre 42 et 43 dollars pour le Brent (contre 25 dollars fin avril), a constaté le M. Attar.

Le prix moyen du baril pour l'année 2020 devrait dépasser les 40 dollars, souligne-t-il en se référant aux dernières études et analyses du marché pétrolier.

Tahar Kaidi