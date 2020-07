Rentrée scolaire : Le SNTE appelle à l’exploitation des listes de réserve

Le secrétaire général du Syndicat national des travailleurs de l'éducation a attiré l’attention des services du ministère sur le manque d’effectifs et le grand déficit d’enseignants et autres travailleurs pour la prochaine rentrée scolaire et ce, en raison de la vacance des postes des deux corps pédagogiques et administratifs.

Contacté à cet effet, le président du SNTE précise que les enseignants inscrits sur les listes de réserve ont le droit d’être recrutés puisqu’ils ont été admis au concours de recrutement des années 2017 et 2018 et avertit donc sur le manque d’encadrement administratif, suggérant à ce sujet l’ouverture de la plateforme de recrutement pour l’exploitation des listes de réserve des concours professionnels des travailleurs de l’administration et des inspecteurs de l’éducation. «Cette mesure permettra de garantir la stabilité de la prochaine rentrée scolaire, prévue en octobre, d’autant plus que la situation sanitaire actuelle ne permet pas l’organisation de concours», explique Abdelkrim Boudjenah qui s’interroge sur les raisons qui ont poussé la tutelle à ne pas trancher sur ce dossier qui reste, à ses yeux, important pour assurer le bon déroulement de la reprise des cours. «La rentrée scolaire va connaître de grandes difficultés en raison de la pandémie de la Covid-19 et l'engagement de la tutelle de rattraper les cours du troisième trimestre qui ont été annulés cette année», met-il en garde.

Le SG du SNTE souligne par ailleurs la nécessité de changer la méthode de recrutement et appelle au recours à la qualification pour mettre fin aux manipulations survenues lors de l'organisation des concours à travers l’utilisation des téléphones portables connectés à Internet.

«Le ministère est tenu, en cas de maintien du mode des concours, de modifier les conditions régissant ces derniers à travers le transfert des candidats au concours ou les chefs de centres de déroulement hors leur wilaya pour assurer une plus grande transparence et éviter tout dépassement susceptible de porter atteinte à la crédibilité des examens professionnels».

Boudjenah rappelle enfin que 10.000 travailleurs de l'Éducation seront admis à la retraite cette année, ce qui fait craindre un déficit important pour la prochaine rentrée.

Les enseignants admis sur les listes de réserve appellent le ministère à intervenir afin d’étudier la possibilité de répartir leurs postes dans une situation où il est difficile d'ouvrir un nouveau concours dans le secteur, le but étant de parvenir à une solution qui garantisse l'emploi des enseignants réservistes, des contractuels et des nouveaux diplômés des écoles supérieures.

Les directions de l'éducation poursuivent, de leur côté, l’opération d’identification des postes vacants dans les établissements scolaires de différentes fonctions administratives et des enseignants. A titre d’exemple, celle d’Alger-Est compte 205 postes vacants pour les enseignants de langue arabe, 76 postes pour la langue française, 36 postes de directeur d’établissement et 16 postes de directeur adjoint.

Salima Ettouahria