Agriculture : Comment relancer la dynamique d’industrialisation ?

Pour le nouveau paradigme économique qu’il compte mettre en place, le Gouvernement mise sur l’agriculture comme un secteur à fort potentiel et important dans l’équation de la diversification. L’Algérie a adopté une stratégie d’intégration industrie-agriculture dont l’objectif est la mise en place d’un système national de production dans une dynamique d’ouverture à l’international. Quel impact sur la croissance économique durable ? Sur ce sujet, Hassiba Hadji et Abdel-Madjid Djenane, universitaires à Bejaïa et à Sétif, affirment que l’agriculture «ne peut évoluer à la marge de l’industrie, avec qui, elle est liée par des relations en amont et en aval. La situation impose donc une amélioration sensible des termes de l’échange Industrie/Agriculture». Comment ? «L'industrie, expliquent-ils, doit favoriser les achats d'intrants grâce à une baisse de leurs prix induits par des gains de productivité et devrait augmenter son offre d'intrants et de facteurs de production agricoles (produits chimiques, outillage et machines agricoles, matériel hydraulique…) afin d'assurer une amélioration des rendements des terres». En retour, l'agriculture «permettrait de relancer la dynamique d'industrialisation en développant ses livraisons aux industries de transformation».

De surcroît, l’intégration de la production nationale et la substitution aux importations deviennent une nécessité absolue. Une situation qui impose de «promouvoir l’investissement agricole et industriel en adaptant le cadre juridique et en recherchant un meilleur ciblage des avantages en faveur des activités créatrices de valeur ajoutée». Dans cette optique, expliquent les universitaires, «l’Etat devrait s’engager à apporter son soutien au développement des capacités des filières industrielles et à l’orientation de l’agriculture pour répondre de manière significative sur un plan quantitatif et qualitatif aux besoins. Cette régulation ne peut être réalisée que par une bonne coordination entre acteurs au sein des filières et par la mise en œuvre de contrats incluant des cahiers de charges techniques et des clauses économiques». En effet, plus que jamais, il y a nécessité de recourir aux techniques intelligentes d'agriculture en vue de relever le défi de la sécurité alimentaire et moderniser les systèmes de production. Les efforts se poursuivent pour adopter l'agriculture intelligente basée sur des systèmes modernes de production et l'encouragement des activités de la recherche scientifique dans le domaine agricole en vue de valoriser les capacités nationales dans ce secteur vital et important. Les dernières instructions données par le Premier ministre avaient porté notamment sur la nécessité de l'encadrement et du suivi des jeunes diplômés porteurs de projets et d'innovations, notamment dans le secteur de l'agriculture en vue de leur donner l'opportunité de contribuer à l'édification de l'économie nationale. Rappelons par ailleurs qu’un Office national pour le développement de l’agriculture industrielle dans les régions sahariennes sera bientôt opérationnel, ce qui permettra, à l’aide de la technologie satellitaire, de déterminer les capacités de production dans le Sud pour une exploitation durable et une production agricole renforcée.

Fouad Irnatene