Banque africaine de développement (BAD) : L'Algérien Rabah Arezki nommé chef économiste et Vice-président

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a annoncé la nomination du Docteur Rabah Arezki au poste de chef économiste et de vice-président de la division Gouvernance économique et gestion des connaissances, à compter du 1er octobre 2020, a indiqué l'institution panafricaine sur son site web. De nationalité algérienne, Dr Rabah Arezki est actuellement économiste en chef pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord à la Banque mondiale, poste qu'il occupe depuis 2017. A la Banque mondiale, il a piloté la mise au point de l'approche «moonshot» de la Banque pour le Moyen-Orient et l'Afrique, qui vise à obtenir une connectivité complète à l'internet et au paiement numérique. «Il s'est fait le champion de l'agenda sur la loyauté de la concurrence, et la transparence des données afin d'autonomiser et de libérer le potentiel des jeunes de la région», souligne la BAD. Avant de rejoindre la Banque mondiale, Dr Arezki a travaillé au Fonds monétaire international (FMI) de 2006 à 2017. Il a commencé sa carrière au FMI en tant qu'économiste et a été promu à la fonction de chef de l'unité des produits de base et de l'environnement au sein du département de la recherche. De plus, il a piloté la formulation et la mise en œuvre de la réponse rapide du FMI à l'effondrement historique des cours du pétrole qui a commencé en 2014. Il a fourni des conseils aux autorités à travers le monde sur les politiques d'atténuation des risques. Dr Arezki est maître de recherche à la John F. Kennedy School of Government de l'Université de Harvard (Etats-Unis), associé de recherche externe à l'Université d'Oxford (Royaume-Uni), et chercheur au CESifo, un réseau mondial de recherche indépendant. Dr Arezki est également une personne ressource du Consortium africain pour la recherche économique et un chercheur au Forum de recherche économique. Il a été chercheur non résident à l'Institut Brookings (Etats-Unis). Il a publié de nombreux articles dans des revues universitaires de premier plan et dans des revues à orientation politique. Il est coéditeur et co-auteur de cinq livres, dont Shifting Commodity Markets in a Globalized World. Nombre de ses travaux de recherche ont été largement cités dans les cercles universitaires et dans les médias qui comptent. «La Banque africaine de développement fait d'excellents progrès pour accélérer le développement de l'Afrique. Je suis très heureux de pouvoir travailler avec le Président Adesina, la Direction et les équipes de la Banque pour continuer à fournir aux pays africains un soutien de premier ordre en matière de politiques, de connaissances et de renforcement des capacités», a affirmé Dr Arezki au sujet de sa nomination. Pour sa part, le président de la BAD, Akinwumi Adesina, s'est dit ravi que «Dr Rabah Arezki rejoigne le Groupe de la Banque africaine de développement après une carrière fructueuse à la Banque mondiale et au FMI». «Rabah est un chercheur et un expert politique exceptionnel qui possède une vaste expérience de la recherche, des politiques et des réformes», a estimé le Président de la BAD. «Son leadership sera particulièrement important en ces moments où la Banque conçoit et déploie des opérations d’appui aux réformes pour faire face à la COVID-19, promeut des réformes politiques et soutient les efforts de relance de la croissance des pays africains à la suite de la pandémie», a conclu M. Adesina.