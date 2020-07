Barrage sur le Nil : Fin des négociations sans aboutir à un accord

Les négociations entre le Caire, Addis-Abeba et Khartoum sur le barrage de la Renaissance construit par l’Ethiopie sur le Nil bleu ont pris fin sans conclure à un accord, a déclaré le ministère soudanais de l’Irrigation qui annonce la tenue prochaine d’un mini-sommet africain pour décider de la suite à donner aux pourparlers. Le ministre soudanais de l'Irrigation et des Ressources hydrauliques, Yasser Abbas, a annoncé lundi soir la fin du round des négociations en cours entre le Soudan, l'Ethiopie et l'Egypte sur le barrage de la Renaissance construit par Addis-Abeba, qui a commencé le 3 juillet dernier sous la supervision de l'Union Africaine (UA) et avec la participation d'observateurs internationaux. Le ministre a affirmé que son pays, le Soudan a soumis mardi son rapport final sur les négociations qui comprend la position de Khartoum sur les points en suspens, annonçant qu'un mini-sommet africain se tiendrait conformément aux instructions de l’UA après une semaine pour décider de la prochaine étape sur la question du barrage. L’Egypte de son coté, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a déclaré que son pays regrettait de ne pas être parvenu à un accord. Il a dit que l'Egypte offrait beaucoup de flexibilité et de compréhension, mais que le cycle de négociations s'était à nouveau terminé sans parvenir à un accord.



Points en suspens



Le Caire a rejeté une proposition d'Addis-Abeba de reporter le règlement des différends jusqu'à la signature d'un accord pour l'exploitation du barrage. Selon des médias, les points controversés concernaient l'opération de remplissage du barrage en période de sécheresse, et de sécheresse prolongée par manque de pluie. D’autre part, l'Ethiopie a soumis une proposition de saisie de l'eau au coût de 74 milliards de mètres cubes sur une période de 7 ans en cas de pluie. Quant à savoir s'il s'agit d'une sécheresse ou d'une sécheresse prolongée ou faible, elle propose de réserver l'eau par étapes afin de ne pas nuire aux deux pays en aval (Soudan et Egypte). Les mêmes sources ont ajouté que le Caire a rejeté la proposition éthiopienne, s'en tenant à sa part d'eau dans le Nil, ce qui signifie 55 milliards et 500 millions de mètres cubes dans le cadre de l'accord de 1959 entre l'Egypte et le Soudan. Le Caire appelle également Addis-Abeba à reconnaître les trois accords précédents pour la distribution des quotas d'eau en 1902, 1929 et 1959. Ce dernier l'a rejeté car il n'était pas parti à ces accords, et il adhère au remplissage et à l'exploitation du barrage en juillet, tandis que l'Egypte et le Soudan refusent d'ajouter Addis-Abeba à cette étape avant de parvenir à un accord.

Les journaux éthiopiens locaux ont rapporté que le processus de remplissage du réservoir du barrage de la Renaissance avait déjà commencé il y a une semaine.